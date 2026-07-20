Με αναφορές στη συνταγματική αναθεώρηση, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους βουλευτές που συμμετείχαν στην επεξεργασία των προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, κάνοντας λόγο για ουσιαστική δουλειά που, όπως είπε, υποβαθμίστηκε από την επιλογή της αντιπολίτευσης να μην συμμετάσχει στη διαδικασία. Παράλληλα, άσκησε νέα κριτική στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η στάση του απέναντι στην αναθεώρηση του Συντάγματος αντιβαίνει τόσο στο πνεύμα όσο και στο γράμμα του Συντάγματος.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τους βουλευτές της ΝΔ για τις τοποθετήσεις τους και εξέφρασε την ευχή να ολοκληρωθούν σύντομα οι δικαστικές εκκρεμότητες. Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν επιδιώκει να συγκαλύψει οποιαδήποτε παρανομία, σημειώνοντας όμως ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις είναι διαφορετικής φύσης και εγείρουν ευρύτερα ζητήματα σχετικά με τα όρια της κοινοβουλευτικής δράσης και τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επισημαίνοντας ότι ο θεσμός είναι αδιαμφισβήτητος, ωστόσο διατύπωσε ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Όπως ανέφερε, οι εισαγγελείς κρίνονται από το αποτέλεσμα της δουλειάς τους και υποστήριξε ότι οι υποθέσεις που οδηγούνται στο ακροατήριο πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένες.

Κλείνοντας τη συνεδρίαση, ευχαρίστησε τους βουλευτές για τη συμμετοχή τους, υπογραμμίζοντας ότι οι συζητήσεις στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα συνεχιστούν με την ίδια συστηματικότητα και το επόμενο διάστημα.

Νωρίτερα, κατά την πρωτολογία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο πολιτικό διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία και ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι επόμενες εκλογές θα αποτελέσουν την πιο κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση των τελευταίων ετών, τονίζοντας πως θα κρίνουν αν η χώρα θα συνεχίσει την πορεία της ή θα επιστρέψει σε επιλογές του παρελθόντος. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές» ή ψήφοι διαμαρτυρίας, θέτοντας ως κεντρικό δίλημμα τη συνέχιση της σταθερότητας έναντι της πολιτικής αβεβαιότητας.

«Γιατί μια τρίτη τετραετία; Για να μη γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση και καθαρές λύσεις, χωρίς ακυβερνησία ή διακομματικά παζάρια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε, τέλος, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να βρίσκονται σε διαρκή πολιτική ετοιμότητα, σημειώνοντας ότι, παρότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, «εμείς θα τρέχουμε σαν να γίνουν αύριο».