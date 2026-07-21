Ένταση επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας στην Μπολόνια, όπου διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια κινητοποίησης που πραγματοποιήθηκε μετά τον θάνατο του 42χρονου Μαροκινού Φακίρ Αμπντελραχίμ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας ο 42χρονος φέρεται να εκδήλωσε ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά, πιθανότατα εξαιτίας ψυχωτικού επεισοδίου. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν στην ακινητοποίησή του στο έδαφος.

Sinistri e immigrati bruciano le auto dei cittadini e saccheggiano #Bologna in nome dello spacciatore marocchino Fakir. Notte di devastazione: auto in fiamme e barricate in strada, saccheggiati i dehors dei locali pic.twitter.com/TcphIWkLP8 — CriminImmigr*ti (@CriminImmigratl) July 20, 2026

Σε βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί καταγράφεται ο Αμπντελραχίμ, ο οποίος αντιμετώπιζε άσθμα και καρδιολογικά προβλήματα, να ζητά επανειλημμένα βοήθεια και να διαμαρτύρεται ότι δεν αισθάνεται καλά. Λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σταμάτησε να αναπνέει.

🇮🇹 A 42-year-old Moroccan man has died after being restrained by police during an arrest in Bologna, prompting a “negligent homicide” investigation and protests against police conduct.



Abderrahim Fakir was reportedly acting erratically and damaging vehicles before officers… pic.twitter.com/rIO9XMS9rm — Europa.com (@europa) July 20, 2026

Κατά την αποψινή κινητοποίηση διαμαρτυρίας, ορισμένοι διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, σιδηρολοστούς και κροτίδες εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι έκαναν χρήση αντλιών νερού και δακρυγόνων. Η οικογένεια του θύματος είχε ζητήσει επανειλημμένα να μη γίνει χρήση βίας.

Guerriglia a Bologna, barricate e scontri



Gli aggiornamenti in diretta a #ZonaBianca pic.twitter.com/13E4xpmLjq — Zona Bianca (@zona_bianca) July 20, 2026

Η αδελφή του άτυχου άνδρα, η οποία παρακολούθησε χθες το τραγικό συμβάν, απηύθυνε έκκληση να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη. Αίσθηση προκάλεσε, όπως υπογραμμίζουν πολλοί δημοσιογράφοι, ότι κατά την ακινητοποίηση και τις εκκλήσεις σε βοήθεια του 42χρονου, σε ελάχιστη απόσταση ήταν παρόντες νοσηλευτές του Ερυθρού Σταυρού οι οποίοι δεν παρενέβησαν.

Un collaboratore de L’Espresso è stato manganellato da un poliziotto durante gli scontri a Bologna, la sera del 20 luglio.



Quando è partita la carica della polizia, il giornalista si stava defilando. pic.twitter.com/qvBlqU4Kbx — L'Espresso (@espressonline) July 20, 2026

Η εισαγγελία της Μπολόνια έκανε γνωστό ότι διεξάγονται έρευνες σε βάρος έξι ανθρώπων και ότι «τα συμβάντα είναι πιο εκτεταμένα από όσα φαίνονται στο βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο». Θα πρέπει να διαπιστωθεί αν δυο αστυνομικοί και τέσσερις νοσηλευτές ευθύνονται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Για πρώτη φορά, η εισαγγελική έρευνα προβλέπει την τήρηση ειδικής διαδικασίας, μετά την εφαρμογή ειδικού μέτρου που θέσπισε η κυβέρνηση Μελόνι. Κάτι που σημαίνει ότι η έρευνα διεξάγεται, έχοντας υπόψη ότι νοσηλευτές και αστυνομικοί «βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο, λόγω βάσιμης, επαγγελματικής αιτίας».

Πηγή: ΑΠΕ