Ένας άνδρας 43 ετών, ο οποίος είχε ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς, έχασε σήμερα το απόγευμα τη ζωή του στην περιοχή Πιλάστρο της Μπολόνια στην Ιταλία.

Σύμφωνα με τον Τύπο, ο άνδρας, με καταγωγή από το Μαρόκο, φέρεται να ήταν σε σύγχυση, με επιθετική διάθεση. Για τον λόγο αυτό, εκτός από την αστυνομία, είχε κληθεί και ασθενοφόρο. Μόλις έφτασαν, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν στο έδαφος και του έδεσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη. Παράλληλα, μάρτυρες αναφέρουν ότι χρησιμοποιήθηκε και σπρέι πιπεριού.

Το θύμα, μετά από λίγο, υπέστη ανακοπή καρδιάς και όλες οι προσπάθειες παροχής βοήθειας αποδείχθηκαν μάταιες.

A Bologna,un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto ammanettato durante intervento della polizia. A

chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l'uomo,nello spazio dei garage, aveva dato in escandescenze. pic.twitter.com/ffuGmsdzXy — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) July 19, 2026

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης δίνουν έμφαση στην είδηση και αναφέρουν ότι φίλοι και συγγενείς του συγκεντρώθηκαν στο σημείο του τραγικού συμβάντος και ζήτησαν να διενεργηθεί προσεκτική έρευνα, ώστε να μπορέσει να αποδοθεί δικαιοσύνη.