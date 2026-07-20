Μια ξεχωριστή στιγμή στη θάλασσα είχε την ευκαιρία να ζήσει αναγνώστης του Newsbeast, ο οποίος μας έστειλε βίντεο από την ανατολική Πελοπόννησο, όπου ένα δελφίνι εμφανίστηκε δίπλα στο σκάφος του και άρχισε να κινείται παράλληλα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Στο βίντεο διακρίνεται το δελφίνι να ακολουθεί το σκάφος, να βουτά και να επανεμφανίζεται στην επιφάνεια, σαν να παίζει με τα κύματα που δημιουργεί η πορεία του. Οι επιβαίνοντες δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους, απολαμβάνοντας τη σπάνια αυτή συνάντηση με το θαλάσσιο θηλαστικό.

Το δελφίνι παρέμεινε για αρκετή ώρα κοντά στο σκάφος, χαρίζοντας μοναδικές εικόνες και μετατρέποντας μια απλή θαλάσσια βόλτα σε μια αξέχαστη εμπειρία.

Τα δελφίνια συνηθίζουν να πλησιάζουν σκάφη, καθώς πολλές φορές ακολουθούν τα θαλάσσια ρεύματα που δημιουργούνται στην πλώρη, μια συμπεριφορά που παρατηρείται συχνά στις ελληνικές θάλασσες και εντυπωσιάζει μικρούς και μεγάλους.