Η Σαουδική Αραβία αντέδρασε στις πρόσφατες δηλώσεις των Χούθι, με τις οποίες η οργάνωση κατηγορεί το Ριάντ ότι έχει επιβάλει πολιορκία στην Υεμένη και προειδοποιεί πως θα εμποδίσει τη θαλάσσια κυκλοφορία προς τα σαουδαραβικά λιμάνια.

Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας απέρριψε τους ισχυρισμούς των Χούθι, χαρακτηρίζοντάς τους «αβάσιμες».

#Statement | The Foreign Ministry expresses the Kingdom of Saudi Arabia's strongest condemnation of the allegations made by the so-called military spokesperson of the Houthi terrorist militia, who accused the Kingdom of besieging the brotherly Yemeni people and claimed the… pic.twitter.com/YVFHJzgzxS — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) July 20, 2026

Την ίδια ώρα, ο συνασπισμός που επιχειρεί στην Υεμένη υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας διεμήνυσε ότι θα αντιδράσει «με ισχύ» στις απειλές που διατυπώθηκαν σε βάρος της ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή πρόσθετα μέτρα προστασίας για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Νωρίτερα την Παρασκευή, οι αντάρτες Χούθι ανακοίνωσαν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού σε βάρος της Σαουδικής Αραβίας, μετά την ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές την προηγούμενη εβδομάδα, στην πρώτη σοβαρή στρατιωτική αντιπαράθεση έπειτα από αρκετά χρόνια.

Οι αντάρτες «κηρύσσουν ναυτικό αποκλεισμό κατά του εγκληματικού σαουδαραβικού εχθρού, βάσει της αρχής “οφθαλμόν αντί οφθαλμού”, με άμεση ισχύ από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων των Χούθι, Γιαχία Σάρια.

Ο ίδιος είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι ο αποκλεισμός των λιμανιών της Υεμένης και τα πλήγματα στο αεροδρόμιο της Σαναά δεν θα μείνουν αναπάντητα.

«Ο λαός μας δεν μπορεί να υπομένει αυτή την άδικη πολιορκία και επιθετικότητα χωρίς να αντιδρά… Έχει κάθε δικαίωμα να αντιμετωπίσει αυτή την άδικη πολιορκία και επιθετικότητα με όλα τα διαθέσιμα μέσα», δήλωσε ο Σάρια.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει ακόμη έναν σημαντικό μοχλό πίεσης που διαθέτει η Τεχεράνη, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο, αντίστοιχες με εκείνες που συνδέονται με το Στενό του Ορμούζ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς της Ερυθράς Θάλασσας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Με το Στενό του Ορμούζ να βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της έντασης, η προοπτική αξιοποίησης και του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ ως μέσου πίεσης δημιουργεί νέα ανησυχία στις διεθνείς αγορές.

Τυχόν διακοπή της ναυσιπλοΐας από το συγκεκριμένο πέρασμα θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς από εκεί διέρχεται καθημερινά μεγάλος όγκος εμπορευμάτων, πρώτων υλών και εφοδίων.