Ο τελικός του Μουντιάλ 2026 μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής στη Νέα Υόρκη είχε μια ηχηρή απουσία η οποία ερμηνεύεται ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τρόπο λειτουργίας της FIFA και τις αποφάσεις της κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, επέλεξε να μην παρακολουθήσει από κοντά τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Times», ο Σλοβένος πρόεδρος της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου απείχε από την αναμέτρηση, καθώς η υπόθεση του Φόλαριν Μπάλογκαν θεωρείται ένα από τα περιστατικά που ενίσχυσαν τη δυσαρέσκεια της UEFA απέναντι στη FIFA.

Η UEFA είχε αντιδράσει έντονα στην απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής της FIFA να αναστείλει την ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής που είχε επιβληθεί στον επιθετικό των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη» υποστηρίζοντας πως «ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή».

Παράλληλα, η UEFA θεωρεί ότι η FIFA δεν εξασφάλισε ισότιμη μεταχείριση όλων των συμμετεχουσών χωρών, με την περίπτωση του Ιράν να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Επίσης η δυσαρέσκεια της UEFA επεκτείνεται και στον τρόπο εφαρμογής των κανονισμών κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Η ευρωπαϊκή πλευρά εκφράζει αντιρρήσεις για τις διακοπές νερού που ουσιαστικά χωρίζουν τους αγώνες σε τέσσερα μέρη, διευκολύνοντας παράλληλα τις τηλεοπτικές μεταδόσεις και τις διαφημίσεις, αλλά και για τη διάρκεια του ημιχρόνου στον τελικό, η οποία έφτασε τα 27 λεπτά, ξεπερνώντας το επιτρεπόμενο όριο των 15 λεπτών.

Ο Τσέφεριν έχει επίσης ασκήσει κριτική στην πολιτική τιμολόγησης των εισιτηρίων της FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο, υπογραμμίζοντας πως η UEFA θα ακολουθήσει διαφορετική προσέγγιση στο EURO 2028, όπου το 40% των εισιτηρίων θα διατίθεται στις πιο προσιτές κατηγορίες, με τιμές περίπου 30 ή 60 λίρες.