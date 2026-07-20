Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε δασική περιοχή κοντά στο Νεοχώρι του Δήμου Νοτίου Πηλίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχείρησαν 48 πυροσβέστες, πλαισιωμένοι από τρεις ομάδες πεζοπόρων της 10ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και 13 πυροσβεστικά οχήματα.

Στις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Νεοχώρι Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 13 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2026

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νοτίου Πηλίου, κ. Ραμματάς, εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εμπρησμού. Όπως ανέφερε, η χρονική στιγμή κατά την οποία εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δημιουργεί ερωτήματα, χαρακτηρίζοντάς την «ύποπτη».