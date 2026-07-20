Ένα drone με εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στην αεροπορική βάση Αλ Χαρίρ, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ.

Όπως μεταδίδει σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές σε αυτό το περιστατικό.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου, η ιρακινή περιφέρεια του Κουρδιστάν, πλούσια σε πετρέλαιο, που φιλοξενεί στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων, αποδιδόμενες τόσο στο γειτονικό Ιράν όσο και σε ιρακινές ένοπλες οργανώσεις που θεωρείται πως πρόσκεινται στην Τεχεράνη.

Ακόμη κι αφότου ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, δυνάμεις του Ιράν ή προσκείμενες σε αυτό συνέχισαν να στοχοποιούν δυνάμεις της εξόριστης ιρανικής κουρδικής αντιπολίτευσης, που η Ισλαμική Δημοκρατία κατηγορεί πως υπηρετούν αμερικανικά ή/και ισραηλινά συμφέροντα.