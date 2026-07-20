Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται πρόσθετοι δασμοί ύψους 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων. Η απόφαση αιτιολογείται με αυτό που η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει ως «διακριτική μεταχείριση από τον Καναδά σε βάρος αμερικανικών προϊόντων», ενώ συνδέεται και με τις συνεχιζόμενες εμπορικές διαφωνίες μεταξύ των δύο χωρών στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, των γαλακτοκομικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών.

Οι νέοι δασμοί, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ σε έναν μήνα, θα εφαρμοστούν σε πολλά και διαφορετικά αγαθά, από τα κρασιά ως τα μπαστούνια του χόκεϊ ή το τσιμέντο. Αφορούν επίσης, αξιοσημείωτα, κάποια προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου της χώρας αυτής με τον Καναδά και με το Μεξικό.