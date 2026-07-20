Οι Ισπανοί παίκτες μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 έπλεαν σε πελάγη ευτυχίας και πανηγύρισαν έξαλλα την κατάκτηση του τίτλου στη Νέα Υόρκη.

Κατά την διάρκεια της απονομής την οποία έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ ο Μίκελ Μερίνο πιάστηκε να μιμείται τον χαρακτηριστικό χορό του Προέδρου της Αμερικής.

Μάλιστα απόλαυσε ιδιαίτερα την στιγμή πριν πάρει και ο ίδιος το τρόπαιο για να το σηκώσει στον ουρανό της Αμερικής.