Η Πανσέληνος του Ιουλίου 2026, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Κόκκινου Ελαφιού» (Buck Moon), θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό την Τετάρτη 29 Ιουλίου, ενώ θα φτάσει στο αποκορύφωμα της λαμπρότητάς της στις 03:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης 30 Ιουλίου.

Πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές πανσελήνους του καλοκαιριού, που κάθε χρόνο προσελκύει το ενδιαφέρον τόσο των φίλων της αστρονομίας όσο και όσων παρακολουθούν τις αστρολογικές εξελίξεις.

Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος του Ιουλίου

Σύμφωνα με τις αστρολογικές εκτιμήσεις, η Πανσέληνος πραγματοποιείται στον άξονα Λέοντα – Υδροχόου, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα που σχετίζονται με τις προσωπικές σχέσεις, τις συνεργασίες, τους στόχους και τις σημαντικές αποφάσεις.

Τα ζώδια που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι:

Λέων: Η Πανσέληνος πραγματοποιείται στο ζώδιό σας, βάζοντας στο επίκεντρο τις προσωπικές σας επιλογές, την εικόνα σας και τις σχέσεις σας. Είναι μια περίοδος επαναξιολόγησης και νέων αποφάσεων.

Η Πανσέληνος πραγματοποιείται στο ζώδιό σας, βάζοντας στο επίκεντρο τις προσωπικές σας επιλογές, την εικόνα σας και τις σχέσεις σας. Είναι μια περίοδος επαναξιολόγησης και νέων αποφάσεων. Υδροχόος: Η έμφαση πέφτει στις σχέσεις και στις συνεργασίες. Καλείστε να βρείτε ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές σας ανάγκες και στις απαιτήσεις των ανθρώπων γύρω σας.

Η έμφαση πέφτει στις σχέσεις και στις συνεργασίες. Καλείστε να βρείτε ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές σας ανάγκες και στις απαιτήσεις των ανθρώπων γύρω σας. Ταύρος και Σκορπιός: Ενδέχεται να προκύψουν εξελίξεις σε επαγγελματικά ή οικογενειακά ζητήματα, με την Πανσέληνο να απαιτεί ψυχραιμία, προσαρμοστικότητα και αποφάσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κόκκινου Ελαφιού»

Η Πανσέληνος του Ιουλίου είναι γνωστή διεθνώς ως Buck Moon, δηλαδή «Φεγγάρι του Κόκκινου Ελαφιού», καθώς αυτή την εποχή του χρόνου τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα, τα οποία καλύπτονται από ένα χαρακτηριστικό βελούδινο δέρμα πριν αποκτήσουν την τελική τους μορφή.

Η ονομασία προέρχεται από παραδόσεις των αυτόχθονων λαών της Βόρειας Αμερικής και έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα ως η πιο διαδεδομένη ονομασία της πανσελήνου του Ιουλίου.

Γιατί η Πανσέληνος φαίνεται μεγαλύτερη και πορτοκαλί

Κατά την ανατολή της, η Σελήνη συχνά φαίνεται εντυπωσιακά μεγαλύτερη. Ωστόσο, πρόκειται για την γνωστή «ψευδαίσθηση της Σελήνης», ένα οπτικό φαινόμενο που δημιουργείται από τον τρόπο με τον οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιλαμβάνεται τα αντικείμενα όταν βρίσκονται χαμηλά στον ορίζοντα.

Την ίδια στιγμή, η χαρακτηριστική πορτοκαλί ή κιτρινωπή απόχρωσή της οφείλεται στην ατμόσφαιρα της Γης. Καθώς το φως της Σελήνης διανύει μεγαλύτερη απόσταση μέσα από την ατμόσφαιρα όταν βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα, οι μπλε αποχρώσεις διασκορπίζονται περισσότερο, αφήνοντας να κυριαρχούν οι θερμοί πορτοκαλί και κόκκινοι τόνοι που χαρίζουν το εντυπωσιακό καλοκαιρινό θέαμα