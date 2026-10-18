Ο Μάρκο Ρούμπιο σχολιάζοντας την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για αναστολή της εφαρμογής νέων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, ισχυρίστηκε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει μια παύση 60 ημερών προκειμένου να «αναλύσει» τις οικονομικές επιπτώσεις.

«Ο πρόεδρος θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή την περίοδο των 60 ημερών για να αναλύσει, κατά κάποιον τρόπο, τις επιπτώσεις από τις κυρώσεις και τους δασμούς για την παγκόσμια οικονομία, αλλά και για την αμερικανική οικονομία», δήλωσε ο Ρούμπιο πριν αναχωρήσει για επίσκεψη στο Ουζμπεκιστάν και την Ινδία.

Ο ίδιος τόνισε επίσης τις επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας από τις πρόσφατες συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου των ΗΠΑ κατά του Ιράν και των επιθέσεων των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι της Υεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.