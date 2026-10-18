Μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης εκτυλίχθηκε στην Αλάσκα, όπου ένας σκύλος εντοπίστηκε ζωντανός περίπου 50 ώρες μετά από χιονοστιβάδα που τον απομάκρυνε από τους ιδιοκτήτες του. Η τετράχρονη Λουλού κατάφερε να επιβιώσει για δύο ημέρες μέσα στο χιονισμένο τοπίο, ενώ μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης κινητοποιήθηκε για τον εντοπισμό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Πολιτειακό Πάρκο Chugach, όταν μια μεγάλη μάζα χιονιού καταπλάκωσε δύο έμπειρους ορειβάτες και τους παρέσυρε σε πτώση από ύψος περίπου 150 μέτρων. Παρά τα σοβαρά τραύματά τους, οι δύο άνθρωποι επέζησαν και έλαβαν ιατρική φροντίδα. Ωστόσο, μέσα στη δίνη του περιστατικού, έχασαν τα ίχνη της Λουλού, ενός σκύλου που περιγράφεται ως διασταύρωση κανίς και χάσκι.

Η κινητοποίηση μέσω Facebook και η μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Vice, η Lauren Padawer, σύντροφος ενός από τους δύο ορειβάτες, ενημερώθηκε για το περιστατικό μέσω Facebook, ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό.

Αφού επιβεβαίωσε ότι ο σύντροφός της ήταν ασφαλής και λάμβανε ιατρική περίθαλψη, στράφηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να οργανώσει την αναζήτηση του σκύλου.

Η έκκλησή της οδήγησε στην κινητοποίηση εθελοντών, φιλόζωων και ορειβατών, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν ομάδες που αξιοποίησαν drones και ελικόπτερα για να ερευνήσουν την ευρύτερη περιοχή.

Η αναζήτηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η έκταση του χιονισμένου τοπίου και οι ακραίες καιρικές συνθήκες περιόριζαν τις δυνατότητες εντοπισμού της Λουλού.

A beloved pet dog was miraculously found by rescuers in a helicopter after being missing for over two days following an avalanche in Alaska that injured two hikers. https://t.co/aLBPgO0fSV — ABC News (@ABC) October 16, 2026

Το Apple AirTag που βοήθησε στον εντοπισμό της Λουλού

Καθοριστική για την εξέλιξη της επιχείρησης αποδείχθηκε η συσκευή Apple AirTag που βρισκόταν στο κολάρο της σκυλίτσας. Τα δεδομένα εντοπισμού που ήταν διαθέσιμα στις ομάδες αναζήτησης, σε συνδυασμό με τις πτήσεις των drones, συνέβαλαν στον περιορισμό της περιοχής όπου έπρεπε να επικεντρωθούν οι έρευνες.

Περίπου 50 ώρες μετά τη χιονοστιβάδα, η Λουλού εντοπίστηκε ζωντανή, έχοντας περάσει δύο ημέρες μόνη της στην παγωμένη άγρια φύση της Αλάσκας.

Η διάσωσή της έβαλε τέλος στην αγωνία των ανθρώπων που συμμετείχαν στην αναζήτηση και ανέδειξε τη σημασία της συντονισμένης κινητοποίησης, αλλά και της αξιοποίησης διαθέσιμων τεχνολογικών μέσων σε επιχειρήσεις εντοπισμού.

Η ιστορία της Λουλού εξελίχθηκε σε μια συγκινητική περιπέτεια επιβίωσης, με την έκβαση να είναι ιδιαίτερα ευτυχής, δεδομένων των συνθηκών κάτω από τις οποίες χάθηκε.