Η υγεία του εντέρου συνδέεται με πολλές διαφορετικές πτυχές της συνολικής μας ευεξίας. Επομένως, πολλές από τις συνήθειες που συμβάλλουν στη διατήρηση ενός υγιούς οργανισμού είναι εξίσου σημαντικές για την προστασία του εντέρου.

Δυστυχώς, η παραπληροφόρηση γύρω από την υγεία του εντέρου είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου διάφορες τάσεις προωθούν μεθόδους «αποτοξίνωσης» και άλλες πρακτικές που ενδέχεται να προκαλέσουν περισσότερο κακό παρά καλό.

Το να ξεχωρίσει κανείς τις πραγματικά ωφέλιμες συνήθειες από τις δυνητικά επικίνδυνες επιλογές δεν είναι πάντα εύκολο. Γαστρεντερολόγοι του Johns Hopkins εξηγούν ποια είναι τα επτά λάθη που θα πρέπει να σταματήσετε να κάνετε, προκειμένου να προστατεύσετε την υγεία του εντέρου σας.

1. Δεν αφήνετε το έντερό σας να αναρρώσει μετά από μια περίοδο καταπόνησης

Η λήψη ορισμένων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών, καθώς και η αντιμετώπιση μιας γαστρεντερίτιδας ή μιας τροφικής δηλητηρίασης, μπορούν να προκαλέσουν σημαντική καταπόνηση στο έντερο.

Όταν συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στην προστασία της υγείας του πεπτικού μας συστήματος. Παρακολουθήστε προσεκτικά τυχόν συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν και εάν παρατηρήσετε αλλαγές στη λειτουργία του εντέρου σας, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, ώστε να σας καθοδηγήσει σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αποκατάστασης.

2. Καταναλώνετε υπερβολικά πολλές επεξεργασμένες τροφές

Πλήθος επιστημονικών στοιχείων συνδέουν τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα με διάφορες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.

Επιλέξτε τρόφιμα που βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στη φυσική τους μορφή, περιορίζοντας την κατανάλωση επεξεργασμένων προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και τα επεξεργασμένα τρόφιμα που διατίθενται ως βιολογικά στα σούπερ μάρκετ δεν είναι απαραίτητα υγιεινές επιλογές. Ορισμένα από αυτά μπορεί να έχουν υποστεί εκτεταμένη βιομηχανική επεξεργασία.

Άρα εκτός από το να δίνετε προτεραιότητα στα φυσικά, μη επεξεργασμένα τρόφιμα, είναι σημαντικό να ελέγχετε και τις ετικέτες των προϊόντων για την παρουσία γαλακτωματοποιητών. Οι γαλακτωματοποιητές είναι ουσίες που χρησιμοποιούνται για να βοηθούν διαφορετικά συστατικά να αναμειγνύονται μεταξύ τους.

Μπορούν να εντοπιστούν σε πολλά προϊόντα που προωθούνται ως υγιεινά ή βιολογικά. Σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους, ορισμένοι γαλακτωματοποιητές ενδέχεται να διαταράξουν το μικροβίωμα του εντέρου και να προκαλέσουν φλεγμονή.

3. Δεν καταναλώνετε αρκετές φυτικές ίνες

Οι φυτικές ίνες αποτελούν βασικό συστατικό μιας διατροφής που υποστηρίζει την υγεία του εντέρου. Λειτουργούν ως τροφή για τα ωφέλιμα βακτήρια που ζουν στο πεπτικό σύστημα, ενώ παράλληλα αυξάνουν τον όγκο των κοπράνων, συμβάλλοντας στην τακτική και ομαλή λειτουργία του εντέρου. Η μεγαλύτερη πρόσληψη φυτικών ινών μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση της φλεγμονής.

Ωστόσο, οι σύγχρονες διατροφικές συνήθειες έχουν περιορίσει σημαντικά τη θέση των φυτικών ινών στο καθημερινό διαιτολόγιο. Ιδανικά, θα πρέπει να καταναλώνετε περίπου 14 γραμμάρια φυτικών ινών για κάθε 1.000 θερμίδες της ημερήσιας διατροφής σας. Για παράδειγμα, εάν καταναλώνετε καθημερινά περίπου 2.000 θερμίδες, ο στόχος σας θα πρέπει να είναι συνολικά 28 γραμμάρια φυτικών ινών.

Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή στον τρόπο με τον οποίο αυξάνετε την πρόσληψή τους. Η απότομη προσθήκη πολύ μεγάλων ποσοτήτων φυτικών ινών στη διατροφή μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα και κοιλιακό πόνο. Γι’ αυτό είναι προτιμότερο η αύξηση να γίνεται σταδιακά, αποφεύγοντας τις ξαφνικές και μεγάλες αλλαγές.

4. Πιστεύετε ότι ένα προβιοτικό μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα

Για ορισμένους ανθρώπους, τα προβιοτικά αποτελούν σημαντικό μέρος της φροντίδας της γαστρεντερικής υγείας. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι αποτελούν μια καθολική λύση για όλα τα προβλήματα του εντέρου. Είναι σημαντικό να αποφεύγουμε την αντίληψη πως μία και μόνο παρέμβαση ή ένα χάπι μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε πρόβλημα του πεπτικού συστήματος.

Μπορείτε να εντάξετε στη διατροφή σας τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση, όπως το στραγγιστό γιαούρτι, το κεφίρ ή το ξινολάχανο, τα οποία περιέχουν προβιοτικούς μικροοργανισμούς. Εάν, ωστόσο, σκέφτεστε να λάβετε κάποιο συμπλήρωμα προβιοτικών, είναι προτιμότερο να συμβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό σας, ώστε να διαπιστώσετε εάν ένα ποιοτικό προβιοτικό σκεύασμα είναι κατάλληλο για εσάς.

Παράλληλα, θα πρέπει να θυμάστε ότι πιθανότατα θα χρειαστεί να υιοθετήσετε και άλλες αλλαγές για να αποκαταστήσετε την υγεία του εντέρου σας. Τα προβιοτικά, από μόνα τους, δεν μπορούν να κάνουν όλη τη δουλειά.

5. Αγνοείτε τον τρόπο με τον οποίο σας επηρεάζουν συγκεκριμένες τροφές

Επιστημονικά δεδομένα συνδέουν ορισμένες τροφές και διατροφικές επιλογές, όπως τα υπερεπεξεργασμένα προϊόντα και το αλκοόλ, με διαταραχές στη λειτουργία του εντέρου.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι τροφές δεν επηρεάζουν όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, ορισμένοι άνθρωποι παρουσιάζουν δυσανεξία στη λακτόζη, ενώ άλλοι είναι ευαίσθητοι σε τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε FODMAPs, δηλαδή σε συγκεκριμένους ζυμώσιμους υδατάνθρακες που μπορεί να προκαλέσουν πεπτικές ενοχλήσεις. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη ευαισθησία σε συγκεκριμένες τροφές.

Η συμβουλή των γαστρεντερολόγων είναι απλή: Εάν παρατηρείτε ότι μια συγκεκριμένη τροφή σάς προκαλεί δυσφορία ή σας κάνει να αισθάνεστε άσχημα, προσπαθήστε να αποφεύγετε την κατανάλωσή της. Η αναγνώριση των τροφών που προκαλούν ενοχλήσεις αποτελεί σημαντικό βήμα για την καλύτερη διαχείριση της υγείας του εντέρου.

6. Παραλείπετε τον προληπτικό έλεγχο για καρκίνο του παχέος εντέρου

Η κολονοσκόπηση θεωρείται η «χρυσή μέθοδος» για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του παχέος εντέρου. Ο λόγος είναι ότι αποτελεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική εξέταση που επιτρέπει στους γιατρούς να εντοπίζουν και να αφαιρούν πολύποδες κατά τη διάρκεια της ίδιας διαδικασίας.

Όπως εξηγούν γαστρεντερολόγοι του Johns Hopkins, υπάρχουν επίσης εξετάσεις αίματος και κοπράνων που είναι λιγότερο επεμβατικές και μπορούν να προσφέρουν χρήσιμες ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση του εντέρου.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, οι ενήλικες με μέσο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου μπορούν να ξεκινούν τον προληπτικό έλεγχο από την ηλικία των 45 ετών. Συνήθως, όταν επιλέγεται η κολονοσκόπηση και τα ευρήματα είναι φυσιολογικά, η εξέταση επαναλαμβάνεται κάθε 10 χρόνια.

Ωστόσο, άτομα που πάσχουν από φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (IBD) ή έχουν οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου ενδέχεται να χρειάζεται να ξεκινούν τις τακτικές κολονοσκοπήσεις σε μικρότερη ηλικία. Η κατάλληλη ηλικία έναρξης και η συχνότητα του ελέγχου πρέπει να καθορίζονται με βάση τον ατομικό κίνδυνο και τις ιατρικές οδηγίες.

7. Αγνοείτε επίμονα συμπτώματα από το πεπτικό σύστημα

Η προσοχή στα μηνύματα που στέλνει το σώμα μας αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου, ο οποίος παρουσιάζει αυξητική τάση στις νεότερες ηλικίες.

Παράλληλα, η έγκαιρη αντιμετώπιση των γαστρεντερικών συμπτωμάτων μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση χρόνιων παθήσεων, όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS) και η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (IBD).

Οι γαστρεντερολόγοι εξηγούν ότι, παρόλο που αυτές οι καταστάσεις δεν έχουν οριστική θεραπεία, υπάρχουν διαθέσιμες θεραπευτικές παρεμβάσεις που επιτρέπουν την αντιμετώπιση και τη διαχείρισή τους.

Η αναγνώριση του προβλήματος, η υπομονή και η κατανόηση ότι η αντιμετώπιση μιας χρόνιας γαστρεντερικής πάθησης απαιτεί χρόνο είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η διαδικασία αυτή μοιάζει περισσότερο με μαραθώνιο παρά με αγώνα ταχύτητας, καθώς συχνά χρειάζεται σταθερή και μακροχρόνια προσπάθεια.

Εάν λοιπόν παρατηρήσετε αλλαγές στην πέψη σας, ανεξήγητες μεταβολές στο σωματικό σας βάρος, κόπωση ή άλλα σημάδια που υποδηλώνουν ότι το έντερό σας δεν λειτουργεί σωστά, απευθυνθείτε στον γιατρό σας. Ο κατάλληλος έλεγχος μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της αιτίας των συμπτωμάτων και στη διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου.

Το συμπέρασμα: Η υγεία του εντέρου απαιτεί καθημερινή φροντίδα

Η διατήρηση ενός υγιούς εντέρου δεν εξαρτάται από κάποια θαυματουργή τροφή, ένα συμπλήρωμα ή μια σύντομη μέθοδο «αποτοξίνωσης». Αντίθετα, βασίζεται στην υιοθέτηση μιας ισορροπημένης και υγιεινής διατροφής, στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί φυσιολογικά το πεπτικό σύστημα του κάθε ανθρώπου και στη συνέπεια απέναντι στον προληπτικό έλεγχο.

Η παρατήρηση του τρόπου με τον οποίο διαφορετικές τροφές επηρεάζουν την καθημερινή μας ευεξία, σε συνδυασμό με την έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής βοήθειας όταν εμφανίζονται συμπτώματα, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά σε ένα υγιές έντερο σε βάθος χρόνου.