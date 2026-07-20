Ρωσική πυραυλική επίθεση εναντίον πλοίου που μετέφερε καλαμπόκι κοντά στο νότιο λιμάνι της Οδησσού στην Ουκρανία προκάλεσε το θάνατο 10 ανθρώπων, ανέφεραν οι ουκρανικές αρχές.

Η Ρωσία χτύπησε το «Golden Leo» – ένα πλοίο υπό σημαία της Γουινέας-Μπισάου με πλήρωμα από την Ινδία και τη Συρία – με τρεις πυραύλους κρουζ, προκαλώντας πυρκαγιά χθες Κυριακή, όπως ανακοίνωσε χθες το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ένας μάρτυρας ανέφερε στο Reuters στην Οδησσό ότι είδε καπνό να αναδύεται από ένα πλοίο ανοικτά της ακτής την Κυριακή, το οποίο το Reuters μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι ήταν το «Golden Leo».

Μια άλλη ρωσική επίθεση στην Οδησσό, το μεγαλύτερο θαλάσσιο λιμάνι της Ουκρανίας, προκάλεσε σήμερα τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων τριών, όπως δήλωσε ο Σεργκέι Λισάκ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Ο ίδιος ανέφερε ότι δέχθηκαν επίθεση εγκαταστάσεις υποδομής, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Νυχτερινή επιχείρηση διάσωσης

Μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης διήρκεσε όλη τη νύχτα, ανακοίνωσαν οι λιμενικές αρχές της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι εννέα μέλη του πληρώματος και ένας από τους πλοηγούς τους έχασαν τη ζωή τους, ενώ οκτώ από τα 17 μέλη του πληρώματος του πλοίου διασώθηκαν.

Το «Golden Leo» ανήκει στην Ocean Grace Shipping Ltd, με έδρα τη Βομβάη, σύμφωνα με στοιχεία του ομίλου LSEG (London Stock Exchange Group). Η διαχειρίστρια εταιρεία του, η Friends Shipping Co SA, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο που απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το πλοίο «Golden Leo»

Ουκρανία και Ρωσία ενισχύουν τις επιθέσεις

Η Μαύρη Θάλασσα αποτέλεσε σημείο ανάφλεξης του πολέμου στην Ουκρανία τους μήνες που ακολούθησαν την πλήρη κλίμακα εισβολής της Ρωσίας το 2022. Ωστόσο, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που αποσκοπούσε στην άμβλυνση των παγκόσμιων διακυμάνσεων των τιμών και στην παροχή της δυνατότητας και στις δύο χώρες να μεταφέρουν σιτηρά, η ναυτιλία είχε σε μεγάλο βαθμό επαναληφθεί.

Η Μόσχα και το Κίεβο, ωστόσο, εντείνουν πλέον τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα και τη Θάλασσα του Αζόφ, στοχεύοντας βασικές πηγές εσόδων.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ρωσικές ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοφόρων, ενώ η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον των λιμανιών βαθέων υδάτων και των φορτηγών πλοίων της Ουκρανίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του πλήξαν δεξαμενές καυσίμων στο λιμάνι της Οδησσού κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Οι ρωσικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο 28 ανθρώπων στην περιφέρεια της Οδησσού μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα, όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία είναι σημαντικοί εξαγωγείς σιτηρών, και η αναζωπύρωση της βίας σε αυτή τη διαδρομή έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με τον εφοδιασμό.

Η Ουκρανία, η οποία τις τελευταίες περιόδους αντιπροσώπευε περίπου το 6% των παγκόσμιων εξαγωγών σιταριού και περίπου το 11% των παγκόσμιων εξαγωγών καλαμποκιού, έχει χάσει περίπου το ένα τρίτο της ικανότητάς της να εξάγει σιτηρά μέσω των λιμανιών της στη Μαύρη Θάλασσα, λόγω των ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones, σύμφωνα με χρηματιστές και αναλυτές.

Οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν αναγκάσει τη Ρωσία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα σιτηρών στον κόσμο, να περιορίσει τις μεταφορές στη Θάλασσα του Αζόφ — μια διαδρομή μέσω της οποίας διακινούνται περίπου το ένα τέταρτο των εξαγωγών σιτηρών της, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές στο Reuters.