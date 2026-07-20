Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κίνηση των παικτών της Εθνικής Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ 2026 κατά την διάρκεια της απονομής του τροπαίου στην Ισπανία.

Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των παικτών της «Αλμπισελέστε» γύρισε την πλάτη, την ώρα που η Ισπανία σήκωνε το τρόπαιο, ενώ αρκετοί κατευθύνθηκαν προς την εξέδρα, για να χαιρετήσουν τους φιλάθλους τους.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή η συμπεριφορά σχολιάστηκε αρνητικά, λέγοντας πως υπήρξε έλλειψη σεβασμού, ενώ για το γεγονός αυτό ρωτήθηκε και ο Όλμο, τονίζοντας πως ό,τι έγινε δεν έχει καμία σημασία.

🚨⚠️Dani Olmo gives the Argentines a lesson in class and character.



🎙️ Interviewer: “Dani, Spain gave Argentina a guard of honor, yet when the medals and trophy were being presented, several Argentine players had their backs turned to you. Did you notice that?”



🗣️ Dani Olmo:… — Son Of 3ve (@_SonofEve) July 20, 2026

Έρευνα από την FIFA

Πάντως, σύμφωνα με το Sky Sports News, η FIFA θα ξεκινήσει να ερευνά όλα τα περιστατικά στον τελικό του Μουντιάλ 2026 και θα ελέγξει τις εκθέσεις των διαιτητών, καθώς και το βιντεοληπτικό υλικό της αναμέτρησης, προτού αποφασίσει εάν θα επιβάλει κυρώσεις.

Η FIFA θα ερευνήσει τόσο το περιστατικό με τις συμπλοκές μετά το τέλος του τελικού, όσο και την συμπεριφορά της αποστολής της Αργεντινής που γύρισε την πλάτη στους Ισπανούς.

Μέχρι στιγμής, η FIFA δεν έχει ανακοινώσει πιθανές ποινές και αναμένεται να ολοκληρώσει πρώτα την πειθαρχική διαδικασία πριν εκδώσει την επίσημη απόφασή της.