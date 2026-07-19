Ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος πολιτικός, Μπορίς Ναντέζντιν, που καταδικάστηκε πρόσφατα σε πρόστιμο για επίδειξη «εξτρεμιστικών συμβόλων», ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή (19/7), ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι «τον φίμωσαν» και «τον ώθησαν εκτός πολιτικής».

Ο Ναντέζντιν είναι ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους στη Ρωσία που καταγγέλλουν ανοιχτά τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς να έχει φυλακιστεί.

«Η δυνατότητά μου να ασκώ νομίμως πολιτική στην αντιπολίτευση έσβησε. Ελπίζω ότι θα είναι προσωρινό», έγραψε στην πλατφόρμα Telegram, εξηγώντας ότι, με βάση τον εκλογικό νόμο, η καταδίκη του και ο χαρακτηρισμός του ως «πράκτορας του εξωτερικού» αποκλείουν «κάθε δυνατότητα να εκλεγεί» στη Δούμα.

«Δεν είμαι έτοιμος να θέσω σε κίνδυνο εκείνους που με στηρίζουν. Δεν θα καταθέσουμε στην εκλογική επιτροπή τις εκατοντάδες και εκατοντάδες υπογραφές που συλλέξαμε», πρόσθεσε.

Η προεκλογική εκστρατεία του 63χρονου πολιτικού έληξε ουσιαστικά αφού την περασμένη εβδομάδα χαρακτηρίστηκε «πράκτορας του εξωτερικού» και στη συνέχεια συνελήφθη και καταδικάστηκε σε πρόστιμο 1.000 ρουβλίων για «επίδειξη εξτρεμιστικών συμβόλων». Αφορμή για τη δίωξή του ήταν η ανάρτησή του, στο Telegram, το 2023, της αναγγελίας μιας εκπομπής μιας άλλης πολιτικού της αντιπολίτευσης, στην οποία εμφανιζόταν φευγαλέα μια φωτογραφία του αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο Ναβάλνι χαρακτηρίστηκε «εξτρεμιστής» πριν από τον θάνατό του στη φυλακή, το 2024. Έκτοτε, οι αρχές κατηγορούν συχνά ανθρώπους για προώθηση του «εξτρεμισμού» επειδή αναπαρήγαγαν δηλώσεις του ή ακόμη και φωτογραφίες του.

«Με φιμώνουν, με ωθούν εκτός της πολιτικής και η ζωή μου έγινε πολύ πιο δύσκολη. Τώρα, πρέπει να καταλάβω πώς θα συνεχίσω να ζω. Ελπίζω να παραμείνω εν ζωή και ελεύθερος. Είμαι βέβαιος ότι όλα θα πάνε καλά, έστω και όχι αμέσως», κατέληξε ο Ναντέζντιν.

Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, οι ρωσικές αρχές ενέτειναν την καταστολή, φυλακίζοντας εκατοντάδες διαφωνούντες. Σχεδόν όλοι είναι πλέον φυλακισμένοι, νεκροί ή εξόριστοι.