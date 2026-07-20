Αστυνομικοί και διασώστες αναζητούσαν σήμερα 14 ανθρώπους που χάθηκαν σε μια έρημο, στο νοτιοδυτικό Αφγανιστάν, αφού προηγουμένως εντοπίστηκαν τα πτώματα πέντε μεταναστών, οι οποίοι προφανώς πέθαναν από τη ζέστη ενώ προσπαθούσαν να φτάσουν στο γειτονικό Ιράν.

Η ομάδα των Αφγανών είχε ξεκινήσει την πορεία της προς τα σύνορα πριν από περίπου μία εβδομάδα, από την επαρχία Νιμρόζ, μια από τις πιο ζεστές και άνυδρες περιοχές της χώρας, όπου η θερμοκρασία αυτήν την περίοδο ξεπερνά τους 45 βαθμούς Κελσίου.

«Το όχημά τους χάλασε κατά τη διάρκεια μιας θύελλας και ακινητοποιήθηκε στην άμμο. Ο οδηγός αναγκάστηκε να κατευθυνθεί με τα πόδια σε κατοικημένες ζώνες για να βρει μια λύση ή κάποιον που θα μπορούσε να τους βοηθήσει, όμως χάθηκε», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νιμρόζ, Γκιουλ Μοχάμαντ Κουντράτ. «Αστυνομικοί τον βρήκαν και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο, καθώς ήταν εξαντλημένος, είχε πάθει αφυδάτωση και θερμοπληξία», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει πότε ακριβώς εντοπίστηκε ο οδηγός.

Στη συνέχεια βρέθηκαν νεκροί πέντε μετανάστες που παρέμειναν στο χαλασμένο αυτοκίνητο και πέθαναν από την εξάντληση και τη δίψα.

«Δεν έχουμε καμία είδηση για τους άλλους 14 (αγνοούμενους), οι έρευνες συνεχίζονται στη ζώνη του Τσαχάρ Μπουρζάκ», είπε ο Κουντράτ.

Πολλοί Αφγανοί που μιλούν περσικά θεωρούν ότι το Ιράν τους προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες, σε σύγκριση με τη χώρα τους, όμως οι νόμιμοι τρόποι εισόδου στη χώρα αυτή είναι ελάχιστοι.

Ένας γιατρός στο επαρχιακό νοσοκομείο της Νιμρόζ είπε στο AFP ότι μεταξύ των πέντε νεκρών ήταν και δύο αδέλφια. «Βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις καθημερινά: υπάρχουν πολλοί θάνατοι επειδή οι άνθρωποι χάνουν τον δρόμο», είπε ζητώντας να μην κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας.

Τα πέντε θύματα κατάγονταν από την επαρχία Μπαλχ, στο βόρειο Αφγανιστάν, η οποία απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από τη Νιμρόζ.

Ο οδηγός έφυγε από το νοσοκομείο και η αστυνομία τον αναζητά.

Στη μεθόριο του Αφγανιστάν με το Ιράν καταγράφονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι και πολύ χαμηλές τον χειμώνα. Τον περασμένο Δεκέμβριο τουλάχιστον 18 άνθρωποι που επιχειρούσαν να περάσουν στο Ιράν πέθαναν από το κρύο – μεταξύ αυτών ήταν και ένας 15χρονος.