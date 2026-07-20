Δεξαμενόπλοιο επλήγη από άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτικών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).
Όπως αναφέρει η υπηρεσία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου οκτώ ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της περιοχής Λίμαχ, στο Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση του βλήματος ή για την κατάσταση του πλοίου.
UKMTO WARNING 094-26— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) July 20, 2026
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