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Δεξαμενόπλοιο επλήγη από άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτικών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Όπως αναφέρει η υπηρεσία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου οκτώ ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της περιοχής Λίμαχ, στο Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση του βλήματος ή για την κατάσταση του πλοίου.