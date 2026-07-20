Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αμερικανική στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, η αεράμυνα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με πυραύλους και drones, οι οποίες, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, εξαπολύθηκαν από την Τεχεράνη.

Οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν κατέρριψαν πυραύλους και drones που προέρχονταν από το Ιράν.

Οι αρχές δεν έχουν μέχρι τώρα διευκρινίσει πόσοι στόχοι εξουδετερώθηκαν, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για υλικές καταστροφές ή ανθρώπινες απώλειες.