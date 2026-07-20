Σε κλοιό έντονου καύσωνα θα παραμείνει η χώρα και την Τρίτη, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το επόμενο 48ωρο θα είναι το πιο δύσκολο του φετινού κύματος ζέστης.

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Παράλληλα, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά.

Έως 42 και τοπικά 43 βαθμούς ο υδράργυρος

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στα κεντρικά ηπειρωτικά, όπου ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 42 βαθμούς, ενώ σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς θα ξεπεράσει τους 40°C.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Προειδοποίηση Κολυδά για τις επόμενες ώρες

Ανάλογη προειδοποίηση εξέδωσε και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, τονίζοντας ότι τόσο την Τρίτη όσο και την Τετάρτη απαιτείται αυξημένη προσοχή, καθώς ο δείκτης θερμικής επιβάρυνσης περνά τοπικά στην κίτρινη κατηγορία.

Την Τρίτη οι δυσκολότερες συνθήκες αναμένονται κυρίως στην Αττική και σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ την Τετάρτη οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στην ανατολική Στερεά, τη νότια Πελοπόννησο και κατά τόπους στην Κρήτη.

O ΔΕΙΚΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ -ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

✅Το επόμενο τριήμερο δεν αναμένονται γενικευμένες πορτοκαλί, κόκκινες ή μαύρες συνθήκες στο δείκτη θερμικής καταπόνησης στη χώρα. Με βάση τη συγκεκριμένη αριθμητική πρόγνωση, δεν διαφαίνεται ακραία… pic.twitter.com/kFCgeQsunP — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 20, 2026

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου και τοπικά ακόμη υψηλότερα.

Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση του καύσωνα, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί αισθητά σε ολόκληρη τη χώρα.