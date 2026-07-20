Ο στρατός του Ισραήλ κήρυξε «στρατιωτική ζώνη» μια τουαλέτα στη Δυτική Όχθη και μάλιστα έλαβε συγκεκριμένες αποφάσεις για το ζήτημα.

Το περιστατικό που θυμίζει ανέκδοτο σημειώθηκε στο χωριό Ουμ αλ Χέιρ, κοντά στον ισραηλινό οικισμό Καρμέλ.

Σύμφωνα με την ισραηλινή ιστοσελίδα Haaretz, Ισραηλινοί έποικοι τσακώθηκαν με μια οικογένεια Παλαιστινίων και τους εμπόδισαν την πρόσβαση στην τουαλέτα. Όπως ήταν φυσικό, η κατάσταση πήρε διαστάσεις σε τοπικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να επέμβει ο στρατός.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι η τουαλέτα ανακηρύσσεται «στρατιωτική ζώνη» και απαγόρευσαν στην οικογένεια των Παλαιστινίων να πηγαίνει εκεί να κάνει την ανάγκη της.

Μάλιστα, για αυτόν τον λόγο αναπτύχθηκαν ένοπλοι στρατιώτες, ώστε να διαφυλάξουν ότι κανένας μουσουλμάνος δεν θα κάνει την ανάγκη του, στην τουαλέτα που χρησιμοποιούν πλέον Εβραίοι άποικοι.