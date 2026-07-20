Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 7χρονη Πατρίτσια από τη Μολδαβία, η μοναδική επιζήσασα από το τραγικό τροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και η μόλις έξι μηνών αδελφούλα της.

Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σταθερή. Το μικρό κορίτσι παραμένει διασωληνωμένο, ενώ οι γιατροί αναμένεται να επιχειρήσουν να το «ξυπνήσουν» και, εφόσον το επιτρέψουν οι κλινικές ενδείξεις, να προχωρήσουν στη διαδικασία αποσωλήνωσής του.

Θα είναι μια κρίσιμη στιγμή για την πορεία της υγείας της. Η στιγμή κατά την οποία η Πατρίτσια θα ανοίξει ξανά τα μάτια της, χωρίς να γνωρίζει ακόμη ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχασε τους ανθρώπους που αποτελούσαν ολόκληρο τον κόσμο της.

Οι συγγενείς και οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα της δεν σκοπεύουν να της αποκαλύψουν αμέσως τι συνέβη. Η αλήθεια για τον θάνατο των γονιών και της μικρής αδελφής της θα κρατηθεί μακριά της, τουλάχιστον κατά τις πρώτες ώρες της αφύπνισης, ώστε να προστατευτεί η εύθραυστη ψυχολογική της κατάσταση.

Η θεία της περιμένει να ανοίξει τα μάτια της

Στη Θεσσαλονίκη έχουν φτάσει η θεία και ο θείος της 7χρονης. Η θεία της, Άννα, είναι η αδελφή της μητέρας του παιδιού και αναμένεται να αναλάβει την κηδεμονία της, όταν η Πατρίτσια ξεπεράσει τον κίνδυνο και η κατάσταση της υγείας της το επιτρέψει.

Δεν της επετράπη να δει ακόμη το κορίτσι στη ΜΕΘ. Περιμένει, όμως, έξω από την πόρτα, γνωρίζοντας ότι μπορεί να είναι το πρώτο οικείο πρόσωπο που θα αντικρίσει η ανιψιά της όταν ανοίξει τα μάτια της.

Η γυναίκα που έχασε την αδελφή της καλείται τώρα να γίνει η αγκαλιά, η ασφάλεια και η νέα οικογένεια της Πατρίτσιας. Να σταθεί δίπλα της όχι μόνο κατά την ανάρρωση από τα σοβαρά τραύματα, αλλά και όταν έρθει η δύσκολη ώρα να μάθει ότι οι γονείς και η μικρή της αδελφή δεν θα επιστρέψουν.

Οι αλλεπάλληλες επεμβάσεις

Η 7χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ως πολυτραυματίας, φέροντας σοβαρά τραύματα στον θώρακα και κατάγματα στο μηριαίο οστό.

Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, μία από παιδοχειρουργούς για τα τραύματα στον θώρακα και μία από ορθοπεδικούς για το κάταγμα στο μηριαίο οστό.

Στις 16 Ιουλίου διακομίστηκε διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου. Οι γιατροί προχώρησαν, επίσης, σε επέμβαση για τη συρραφή της γνάθου της.

Από τότε παρακολουθούν συνεχώς την κατάστασή της, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να μειώσουν την καταστολή και να επιχειρήσουν να την «ξυπνήσουν».

Η στιγμή που άλλαξε για πάντα τη ζωή της

Η Πατρίτσια ταξίδευε μαζί με τον πατέρα της, Κονσταντίν, τη μητέρα της, Λουτσία, και την έξι μηνών αδελφούλα της, όταν συνέβη το μοιραίο τροχαίο στη Χαλκιδική.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η οικογένεια συγκρούστηκε με βυτιοφόρο, με αποτέλεσμα οι δύο γονείς και το βρέφος να χάσουν τη ζωή τους.

Μέσα στα συντρίμμια, οι διασώστες βρήκαν την 7χρονη βαριά τραυματισμένη, αλλά ζωντανή. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε ένας αγώνας δρόμου για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο και την αντιμετώπιση των πολλαπλών τραυμάτων της.

Οι Αρχές περιμένουν πλέον το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης, το οποίο αναμένεται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες και στα αίτια της σύγκρουσης.

Οι φωτογραφίες μιας οικογένειας που δεν υπάρχει πια

Σε παλαιότερες οικογενειακές φωτογραφίες, ο Κονσταντίν και η Λουτσία χαμογελούν κρατώντας στην αγκαλιά τους την Πατρίτσια. Είναι εικόνες από μια άλλη ζωή, πριν από το ταξίδι στην Ελλάδα και πριν από εκείνη τη μοιραία στιγμή που διέλυσε μια ολόκληρη οικογένεια.

Η μικρή Πατρίτσια εμφανίζεται χαμογελαστή ανάμεσα στους γονείς της, ανυποψίαστη για όσα θα ακολουθούσαν. Σήμερα, η ίδια νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, ενώ οι τρεις άνθρωποι που ταξίδευαν μαζί της περιμένουν να επιστρέψουν στη Μολδαβία μέσα σε φέρετρα.

Την ώρα που η αγωνία επικεντρώνεται στην υγεία της 7χρονης, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των σορών των γονιών και της έξι μηνών αδελφής της.

Οι συγγενείς, οι διπλωματικές υπηρεσίες και οι αρμόδιες Αρχές προσπαθούν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα έγγραφα και να διευθετήσουν όλα τα διαδικαστικά ζητήματα, ώστε οι σοροί να μεταφερθούν στη Μολδαβία και να ταφούν στην πατρίδα τους.

Στην Ελλάδα και στη Μολδαβία έχει εκδηλωθεί κύμα αλληλεγγύης, με πολίτες να προσφέρουν βοήθεια για την κάλυψη των εξόδων του επαναπατρισμού και της κηδείας.

Την ίδια στιγμή, έχουν υπάρξει καταγγελίες για πλαστό έρανο. Ο επίτιμος πρόξενος της Μολδαβίας κάλεσε όσους θέλουν να βοηθήσουν να απευθύνονται αποκλειστικά στην πρεσβεία ή στο προξενείο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα θα φτάσουν στους συγγενείς.