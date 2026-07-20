Η Ναϊμέγκεν κληρώθηκε με τον Ολυμπιακό στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και λίγο μετά την κλήρωση ανακοίνωσε έναν πρώην «ερυθρόλευκο» παίκτη.

Συγκεκριμένα, η Ολλανδική ομάδα ένταξε στο ρόστερ της τον Εμρέ Μορ, με τον Τούρκο μεσοεπιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο διετούς διάρκειας και να βρίσκεται αντίπαλος με την πρώην ομάδα του.

Ο Εμρέ Μορ αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν 2019/20 στον Ολυμπιακό σε μόλις δύο αγώνες, ως δανεικός από την Θέλτα και στη συνέχεια αποχώρησε για την Καραγκιουμρούκ.

Ο 28χρονος πλέον Μορ ανήκε στην Φενέρμπαχτσε κάνοντας συνολικά 49 συμμετοχές με 6 γκολ και 5 ασίστ. Την περσινή σεζόν δεν αγωνίστηκε σε κανένα ματς λόγω τραυματισμού και αποχώρησε ως ελεύθερος από την Τουρκική ομάδα.