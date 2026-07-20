Η Αργεντινή έφτασε στον τελικό του Μουντιάλ 2026, ωστόσο εκεί η πολύ ανώτερη Ισπανία κατέκτησε δίκαια το τρόπαιο.

Ο Λιονέλ Μέσι, μετά από τον χαμένο τελικό με ανάρτησή του στα social media εξέφρασε τα συναισθήματά του για την πορεία της ομάδας μέχρι τον τελικό.

Παράλληλα ο ηγέτης της Αργεντινής συνεχάρη την Εθνική Ισπανίας για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μέσι:

«Ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή. Ωστόσο, επιλέγω να κρατήσω όλα τα όμορφα πράγματα: όλους τους αγώνες που καταφέραμε να γυρίσουμε δίνοντας τα πάντα, καθώς και τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας.

Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, η οποία, μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας, μας έφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου.

Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε πραγματικά αυτό που πετύχαμε… όμως αυτή η ομάδα κατάφερε να φτάσει σε δύο συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για κάθε ευχή και κάθε μήνυμα.

Για ακόμη μία φορά, καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να σταθούμε όλοι μαζί, μοιραζόμενοι την τεράστια υπερηφάνεια που νιώθουμε ως Αργεντινοί. Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου».