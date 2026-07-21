Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν (IRIB) μετέδωσε την Τρίτη ότι ιρανικές δυνάμεις φέρονται να επιτέθηκαν σε ελληνικό δεξαμενόπλοιο στα νερά νότια της χώρας και να το ακινητοποίησαν. Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Σε οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στα social media διακρίνεται πλοίο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν πρόκειται πράγματι για το συγκεκριμένο τάνκερ.

🚨 BREAKING:



​Iran hit a Greek-owned oil tanker in the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/s4POHP9Go8 — GNX (@Gnx_Gnx1) July 20, 2026

Νωρίτερα η UKMTO ανακοίνωσε πως πλοίο μεταφοράς υδρογονανθράκων χτυπήθηκε από «άγνωστου τύπου βλήμα» στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά του Ομάν.

Εφόσον επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο περιστατικό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά την επίθεση σε πετρελαιοφόρο με σημαία Κουβέιτ κοντά στις ακτές του Ομάν, στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Είχε προηγηθεί την Κυριακή επίθεση στο δεξαμενόπλοιο KAVOMELEAS, ελληνικών συμφερόντων και με σημαία Μάλτας, υπό παρόμοιες συνθήκες.