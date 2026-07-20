Ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία, καθώς παρουσιάζει τον πρώην στρατηγό και νυν ακροδεξιό πολιτικό Ρομπέρτο Βανάτσι ως Ρωμαίο αυτοκράτορα, ο οποίος διατάζει την εκτέλεση των ηγετικών στελεχών της κεντροαριστεράς και του Κινήματος Πέντε Αστέρων.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, ο Βανάτσι κάθεται δίπλα στην Τζόρτζια Μελόνι, σε ρωμαϊκό αμφιθέατρο το οποίο θυμίζει το Κολοσσαίο. Στο κέντρο της αρένας έχουν μεταφερθεί, δεμένοι με σχοινιά, η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν, ο πρώην πρωθυπουργός και νυν πρόεδρος των Πέντε Αστέρων Τζουζέπε Κόντε, η πρώην πρόεδρος της ιταλικής Βουλής Λάουρα Μπολντρίνι και ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρομάνο Πρόντι.

Ο Βανάτσι κάνει σαφή την καταδίκη σε θάνατο των πολιτικών του αντιπάλων, κατεβάζοντας τον αντίχειρά του, ακριβώς όπως πιστεύεται ότι συνήθιζαν να κάνουν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Στο τέλος, ένα λιοντάρι πλησιάζει απειλητικά στους καταδικασθέντες, ενώ την σκηνή παρακολουθεί έντρομος και ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, Ρομάνο Πρόντι.

Roberto Vannacci, secretary of far-right party Futuro Nazionale, posted an AI-generated video showing him, in the guise of a Roman emperor, ordering the death of PD secretary Elly Schlein and M5S secretary Giuseppe Conte.



July 20, 2026 pic.twitter.com/n66TwYKvrg — Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) July 20, 2026

Το βίντεο αναρτήθηκε και από τον Βανάτσι, στους λογαριασμούς του στο διαδίκτυο. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην στρατηγός, πριν από πέντε μήνες δημιούργησε το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικό Μέλλον» το οποίο, μεταξύ των άλλων, ζητά μαζικές απελάσεις λαθρομεταναστών, αμφισβητεί την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και θεωρεί ότι «ο Μπενίτο Μουσολίνι ήταν μια ηγετική μορφή».

«Μετά από χρόνια στον στρατό, αυτή είναι η θεσμική του ευαισθησία του Βανάτσι και το αίσθημα τιμής του», υπογράμμισε ο Τζουζέπε Κόντε. «Στην Ιταλία, όλα αυτά τα έχουμε ήδη ζήσει. Αν νομίζετε ότι σας φοβόμαστε, κάνετε λάθος», πρόσθεσε ο πρόεδρος των Πέντε Αστέρων, σύμφωνα με τον οποίο «το βίντεο αυτό αποτελεί προτροπή στην βία».Ο Ρομπέρτο Βανάτσι απάντησε ότι «ο Κόντε κακαρίζει σαν κοράκι» για ένα βίντεο που «είναι σαφώς σατιρικό και μη ρεαλιστικό».

«Η αναφορά στη θανάτωση πολιτικών αντιπάλων, είναι σήμερα το χαρακτηριστικό στοιχείο του στρατηγού Βανάτσι», υπογράμμισε η πρώην πρόεδρος της ιταλικής Βουλής, Λάουρα Μπολτρίνι. Κατά την άποψή της, «δεν υπάρχει καμία ειρωνεία, πρόκειται για απειλή με σωματική εξόντωση, σε βάρος πολιτικών αντίπαλων δυνάμεων και είναι κάτι το πολύ σοβαρό» είπε επίσης η Μπολτρίνι.

Ο Λούτσιο Μαλάν, πρόεδρος των γερουσιαστών του κόμματος της Τζόρτζια Μελόνι, «Αδέλφια της Ιταλίας», σχολίασε: «οι εικόνες αυτές δεν μας εκπροσωπούν, ούτε ως μήνυμα, ούτε ως στυλ. Διότι η ανθρώπινη εγγύτητά μας εκφράσθηκε πάντα προς όσους μαρτύρησαν, και όχι προς τους εκτελεστές αθώων ανθρώπων».

Πηγή: ΑΠΕ