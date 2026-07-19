Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 15 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας. Οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις πολιτικών υποδομών, μη οικιστικά κτίρια και υπαίθριους χώρους, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνέχισαν τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμμιών και αντιμετώπισης των καταστροφών.

Την ίδια ώρα, στην νοτιοανατολική περιφέρεια της Ζαπορίζια, μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε επιβατική αμαξοστοιχία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ.

Ζελένσκι: Από τις μεγαλύτερες βαλλιστικές επιθέσεις στο Κίεβο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου. Όπως ανέφερε, εκτοξεύθηκαν περισσότεροι από 40 πυραύλους, οι περισσότεροι εκ των οποίων είχαν στόχο την ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ χρησιμοποιήθηκαν ακόμη 120 επιθετικά drones.

Overnight, Russia carried out one of its largest ballistic missile attacks on Kyiv. The enemy launched more than 40 missiles of various types – most of them against the capital – and 120 attack drones.



As of now, one person has been reported killed in Kyiv and the region, and 16… pic.twitter.com/YMWDlB6wGA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας η Μόσχα χρησιμοποίησε περίπου 1.450 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, περισσότερες από 1.640 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 99 πυραύλους διαφόρων τύπων εναντίον της Ουκρανίας.

«Η προστασία από τους βαλλιστικούς πυραύλους αποτελεί αυτή τη στιγμή τη σταθερή και κορυφαία προτεραιότητά μας», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαριστώντας παράλληλα τους εταίρους της Ουκρανίας για τη στήριξή τους. Πρόσθεσε ακόμη ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η πίεση προς τη Ρωσία, παράλληλα με την ενίσχυση των δυνατοτήτων άμυνας απέναντι στους βαλλιστικούς πυραύλους.

Russia carried out one of its largest ballistic missile attacks on Kyiv 40+ missiles of various types, most aimed at the capital, plus 120 attack drones – Zelensky



✅ 120 UAVs and 40 ballistic missiles to rock the world’s most defended capital backed by NATO’s best equipment,… pic.twitter.com/1zwLwes3zp — Alpha Defense™🇮🇳 (@alpha_defense) July 19, 2026

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας υποστήριξε ότι κατάφερε να αναχαιτίσει 18 πυραύλους και 108 drones κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης.

Πλήγματα της Ουκρανίας σε ρωσικούς στόχους

Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον δύο ρωσικών δεξαμενόπλοιων στη Μαύρη Θάλασσα, ενός πλωτού γερανού στη Θάλασσα του Αζόφ, ενός αντιαεροπορικού συστήματος Buk στο υπό ρωσικό έλεγχο τμήμα της περιφέρειας Ζαπορίζια, καθώς και μιας οδικής γέφυρας στο υπό ρωσικό έλεγχο τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, οι συγκεκριμένοι στόχοι χρησιμοποιούνταν για τη στήριξη της στρατιωτικής εφοδιαστικής αλυσίδας της Ρωσίας και του ανεφοδιασμού της με καύσιμα.

Η Μόσχα επιβεβαιώνει το «μαζικό πλήγμα» στο Κίεβο

Στη Ρωσία, πυρκαγιά ξέσπασε σε βιομηχανική εγκατάσταση στη βόρεια περιφέρεια Σταυρούπολης έπειτα από επιθέσεις που σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βλαντίμιρ Βλαντιμίροφ. Όπως ανέφερε, η εγκατάσταση βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές και δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικίες.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε την επίθεση στο Κίεβο, αναφέροντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν «μαζικό» πλήγμα εναντίον εγκαταστάσεων της αμυντικής βιομηχανίας, κέντρων εφοδιαστικής στην ουκρανική πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή, καθώς και υποδομών στο λιμάνι Γιούζνι της περιφέρειας της Οδησσού, τις οποίες υποστήριξε ότι χρησιμοποιούσε η Ουκρανία για την αποθήκευση και μεταφορά στρατιωτικού υλικού.

Σύμφωνα με το υπουργείο, στόχος αποτέλεσαν αμυντικές βιομηχανίες του Κιέβου, μεταξύ των οποίων οι Ραντιονίκς, Σπέτσομπορονμας/Άρτεμ, Μεριντιάν και Όουκλαϊν, οι οποίες, όπως ισχυρίζεται η Μόσχα, παράγουν ή προμηθεύουν εξαρτήματα για πυραύλους, drones και άλλα στρατιωτικά συστήματα. Ανέφερε επίσης ότι επλήγησαν το Kyiv Innovation Terminal και κέντρο εφοδιαστικής στην Ταράσοβκα, όπου, σύμφωνα με τους ρωσικούς ισχυρισμούς, συναρμολογούνταν και διανέμονταν εξαρτήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ακόμη ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι εξυπηρετούσαν τα ουκρανικά προγράμματα ανάπτυξης drones, πυραύλων και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου.

Τέλος, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις αναχαίτισαν και κατέρριψαν 140 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιθέσεων σε διάφορες περιοχές της χώρας, στην προσαρτημένη Κριμαία, καθώς και πάνω από τα ύδατα της Θάλασσας του Αζόφ και της Μαύρης Θάλασσας.

Οι ισχυρισμοί τόσο της ουκρανικής όσο και της ρωσικής πλευράς δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα, λόγω των συνθηκών του πολέμου.