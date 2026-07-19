Πέντε ημέρες ξεγνοιασιάς και οικογενειακών στιγμών απόλαυσαν ο Νίκος Ευαγγελάτος και η Τατιάνα Στεφανίδου μαζί με τα τρία τους παιδιά.

Η οικογένεια πραγματοποίησε μια μικρή καλοκαιρινή απόδραση, ταξιδεύοντας στα νησιά του Σαρωνικού και κάνοντας στάσεις στην Ύδρα, την Αίγινα, τις Σπέτσες, ενώ το ταξίδι τους ολοκληρώθηκε στη Μονεμβασιά.

Μαζί τους ήταν οι γιοι τους, Νικόλας και Λάμπης Ευαγγελάτος, καθώς και η κόρη τους, Λυδία, η οποία τον περασμένο Μάιο αποφοίτησε από το Stern School of Business του New York University.

Η Τατιάνα Στεφανίδου μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις στιγμές με τον πρωτότοκο γιο της, Νικόλα, ο οποίος ζει και εργάζεται μόνιμα στο Λονδίνο τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού του στο Finance, Investment and Wealth Management του Imperial College London.

Ήταν λίγες αλλά πολύτιμες ημέρες, γεμάτες θάλασσα, όμορφα τοπία και, κυρίως, χρόνο που πέρασαν όλοι μαζί ως οικογένεια.