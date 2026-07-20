Από τις σμαραγδένιες παραλίες και τη Στενή Βάλα έως το Θαλάσσιο Πάρκο και το πρώτο Υποθαλάσσιο Μουσείο της Ελλάδας.

Στο επίκεντρο του διεθνούς ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Αλόννησος, με μέσα ενημέρωσης από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ να παρουσιάζουν το νησί ως ιδανική επιλογή για ήρεμες και εναλλακτικές διακοπές, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αλοννήσου.

Το καταπράσινο νησί των Βορείων Σποράδων προσελκύει το ενδιαφέρον οικογενειών, φυσιολατρών, ιστιοπλόων και φίλων των καταδύσεων, χάρη στις προστατευμένες παραλίες, τα καθαρά νερά και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων.

Η αυστριακή αποθέωση για τη Στενή Βάλα

Η αυστριακή Pitter Yachtcharter, σε άρθρο της Τίνα Πίτερ για τα σημεία των Βορείων Σποράδων που αξίζει να επισκεφθεί κάποιος, ξεχωρίζει τη Στενή Βάλα.

Το δημοσίευμα περιγράφει το γραφικό ψαροχώρι ως έναν προορισμό μέσα σε προστατευμένο κόλπο με γαλαζοπράσινα νερά, μικρή παραλία και εντυπωσιακό φόντο από πευκοδάση και ελαιώνες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ψαροταβέρνες δίπλα στη θάλασσα και στις φρέσκες τοπικές γεύσεις.

Η αυστριακή ιστοσελίδα αναδεικνύει επίσης την Παλιά Χώρα, με τα πέτρινα σπίτια, τα γραφικά σοκάκια και τη θέα στο Αιγαίο, καθώς και τους μικρούς όρμους γύρω από το νησί. Ως ξεχωριστό σημείο παρουσιάζεται και η Κυρά Παναγιά, με τα διάφανα νερά και τις παραλίες με τα λευκά βότσαλα.

Η εναλλακτική στη Μύκονο και τη Σαντορίνη

Το γερμανικό HolidayCheck συμπεριλαμβάνει τη Σκόπελο και την Αλόννησο σε μία από τις τέσσερις ευρωπαϊκές προτάσεις του για ταξίδια μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Το δημοσίευμα χαρακτηρίζει τις δύο Σποράδες ως εναλλακτική επιλογή απέναντι στη Μύκονο και τη Σαντορίνη, προτείνοντάς τες σε φυσιολάτρες, ιστιοπλόους και ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικότητα και ηρεμία. Για την Αλόννησο σημειώνει ότι είναι ακόμη πιο ήσυχη από τη Σκόπελο, χωρίς έντονη νυχτερινή ζωή και με επίκεντρο το Θαλάσσιο Πάρκο, το Πατητήρι και την Παλιά Χώρα.

«Παράδεισος» για φυσιολάτρες και δύτες

Το ιταλικό The Wom Travel περιγράφει την Αλόννησο ως το πιο άγριο και γαλήνιο νησί των Σποράδων και ως έναν πραγματικό παράδεισο για τους λάτρεις της φύσης και του οικοτουρισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δυτική ακτή με τους εντυπωσιακούς βράχους, αλλά και στην ανατολική πλευρά του νησιού, όπου διαδοχικοί μικροί κόλποι, λευκά βότσαλα και καθαρά νερά δημιουργούν ένα ξεχωριστό τοπίο.

Ανάμεσα στις παραλίες που ξεχωρίζει το ιταλικό μέσο είναι ο Λεφτός Γιαλός, με τα κατάλευκα βότσαλα και τη σμαραγδένια θάλασσα, καθώς και το Κοκκινόκαστρο, που είναι γνωστό για τους κοκκινωπούς βράχους του.

Το μεγάλο «όπλο» της Αλοννήσου

Σημαντικό πλεονέκτημα για το νησί αποτελεί το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, το πρώτο θαλάσσιο πάρκο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα και ένας από τους σημαντικότερους προστατευόμενους θαλάσσιους χώρους της Ευρώπης.

Στην περιοχή βρίσκει καταφύγιο η μεσογειακή φώκια, ενώ οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον θαλάσσιο κόσμο μέσα από δραστηριότητες όπως η ιστιοπλοΐα, η κολύμβηση με αναπνευστήρα και οι καταδύσεις.

Ξεχωριστή θέση κατέχει και το Υποθαλάσσιο Μουσείο της Αλοννήσου, με το αρχαίο ναυάγιο της Περιστέρας, το οποίο έχει γίνει γνωστό ως ο «Παρθενώνας των Ναυαγίων».