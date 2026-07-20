Στην εξάρθρωση ενός εκτεταμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής, το οποίο φέρεται να αποκόμιζε εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών τιμολογίων και εταιρειών-«βιτρίνα», προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ανάμεσά τους μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις βασικές εταιρείες του κυκλώματος. Σύμφωνα με τις αρχές, ενώ δήλωνε άστεγη, διέμενε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, οι οποίοι, αξιοποιώντας στοιχεία από το myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων και διασταυρώσεις φορολογικών δεδομένων, αποκάλυψαν ένα σύνθετο δίκτυο φυσικών προσώπων και εταιρειών με κοινή διοικητική και επιχειρηματική δομή.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν επανειλημμένα ως διαχειριστές ή εταίροι σε διαφορετικές εταιρείες, ενώ νέες επιχειρήσεις ιδρύονταν αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων, συνεχίζοντας ουσιαστικά την ίδια δραστηριότητα.

Παράλληλα, οι εμπλεκόμενες εταιρείες χρησιμοποιούσαν κοινές έδρες, τηλεφωνικούς αριθμούς, επαγγελματικές εγκαταστάσεις και παρόμοια εταιρικά σχήματα, στοιχείο που, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, αποδεικνύει την οργανωμένη λειτουργία του κυκλώματος.

Εικονικές συναλλαγές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούνταν κυρίως για την έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων πολύ μεγάλης αξίας.

Μόνο στις περιπτώσεις που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, οι εικονικές συναλλαγές ξεπερνούν τα 98 εκατ. ευρώ, με επιμέρους επιχειρήσεις να εμφανίζουν συναλλαγές ύψους 25, 28 και 15 εκατ. ευρώ, καθώς και εισαγωγικές και εμπορικές εταιρείες με εκατομμύρια ευρώ σε εικονικά παραστατικά.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ακόμη ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του ίδιου δικτύου συναλλάσσονταν με τις ίδιες αλλοδαπές εταιρείες, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τα ίδια στοιχεία ταυτοποίησης, εταιρικές σφραγίδες και εμπορικά χαρακτηριστικά.

Φοροδιαφυγή άνω των 17,9 εκατ. ευρώ

Μέχρι σήμερα, η ΑΑΔΕ έχει διαπιστώσει φοροδιαφυγή ύψους 17,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 9,6 εκατ. ευρώ αφορούν μη απόδοση ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ φόρο εισοδήματος.

Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης αλλοδαποί «εξαφανισμένοι έμποροι», οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιήσει αγορές εμπορευμάτων αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 32.000 προϊόντα-«μαϊμού», τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Οι έρευνες της ΑΑΔΕ συνεχίζονται, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι το κύκλωμα είναι μεγαλύτερο και ενδέχεται να προκύψουν νέα πρόσωπα και επιχειρήσεις που συνδέονται με τη δράση του.