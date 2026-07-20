Σε νέες βαριές καταγγελίες εναντίον της Κούβας προχώρησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υποστηρίζοντας ότι η Αβάνα διεξάγει εδώ και δεκαετίες ένα ευρύ πρόγραμμα κατασκοπείας, διείσδυσης και πολιτικής επιρροής στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση, η Κούβα έχει οργανώσει έναν «μακρύ πόλεμο φθοράς», ο οποίος βασίζεται στην κατασκοπεία, στη δολιοφθορά, στη δημιουργία παράλληλων δικτύων και σε μια «επαναστατική υποδομή» που αποσκοπεί, κατά την αμερικανική πλευρά, στο να στρέψει την αμερικανική κοινωνία εναντίον του εαυτού της. Η έκθεση δεν φαίνεται, πάντως, να συνοδεύεται από σημαντικές νέες δημόσιες αποκαλύψεις ή αποδεικτικά στοιχεία.

Καταγγελίες για διείσδυση σε υψηλό επίπεδο

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι οι κουβανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατάφεραν να διεισδύσουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και στο αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, φτάνοντας ακόμη και σε υψηλές βαθμίδες του κρατικού μηχανισμού.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται η Άνα Μπελέν Μόντες, πρώην αναλύτρια της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ. Η Μόντες συνελήφθη το 2001, παραδέχθηκε ότι παρέδιδε απόρρητες πληροφορίες στην Κούβα και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 25 ετών.

Η έκθεση αποδίδει επίσης στην κουβανική κυβέρνηση τη δημιουργία ενός εκτεταμένου πολιτικού δικτύου στις ΗΠΑ, συνδέοντας ιστορικά κινήματα, όπως οι Μαύροι Πάνθηρες, με σύγχρονες οργανώσεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς, συλλογικότητες κατά της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και σοσιαλιστικές ομάδες. Πρόκειται, ωστόσο, για αξιολογήσεις και κατηγορίες της αμερικανικής κυβέρνησης, όχι για ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα συμπεράσματα.

Αυξάνεται η πίεση προς την Αβάνα

Η δημοσιοποίηση της έκθεσης εντάσσεται στη σκληρότερη πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην Κούβα.

Τον Ιανουάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις ενέργειες της κουβανικής κυβέρνησης «ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή» για την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Παράλληλα, θέσπισε μηχανισμό επιβολής πρόσθετων δασμών σε χώρες που προμηθεύουν άμεσα ή έμμεσα πετρέλαιο στην Κούβα.

Τον Μάιο ακολούθησε νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος αξιωματούχων και οντοτήτων που η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι συνδέονται με τον μηχανισμό ασφαλείας, τη διαφθορά ή παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα.

Οι κατηγορίες κατά του Ραούλ Κάστρο

Η ένταση είχε κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο μετά την απαγγελία κατηγοριών στις ΗΠΑ σε βάρος του πρώην προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο και ακόμη πέντε προσώπων.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης τούς αποδίδει συμμετοχή στην κατάρριψη δύο άοπλων πολιτικών αεροσκαφών της οργάνωσης «Αδελφοί προς Διάσωση» το 1996, κατά την οποία σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι. Οι κατηγορίες δεν συνιστούν καταδίκη και οι κατηγορούμενοι θεωρούνται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.

Οι απειλές Τραμπ και το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει απειλητική ρητορική απέναντι στην Κούβα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να προχωρήσει σε επίδειξη στρατιωτικής ισχύος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν, πάντως, στο Associated Press ότι δεν σχεδιάζεται άμεση στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Αβάνας, χωρίς να αποκλείουν ότι στρατιωτικές επιλογές παραμένουν στο τραπέζι.

Το ιστορικό των αμερικανικών μυστικών επιχειρήσεων

Οι καταγγελίες της Ουάσινγκτον διατυπώνονται στο πλαίσιο μιας αντιπαράθεσης που διαρκεί περισσότερες από έξι δεκαετίες. Αποχαρακτηρισμένα αμερικανικά έγγραφα έχουν καταγράψει μυστικές επιχειρήσεις της CIA για την ανατροπή της κουβανικής κυβέρνησης, καθώς και σχέδια δολοφονίας του Φιντέλ Κάστρο.