Μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026, οι Πρωταθλητές Κόσμου Ισπανοί έφτασαν στην Μαδρίτη και ξεκίνησαν οι εορτασμοί που θα κρατήσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το αεροπλάνο που μετέφερε την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ισπανία προσγειώθηκε το απόγευμα στο αεροδρόμιο Adolfo Suárez Madrid-Barajas και πρώτη στάση της ομάδας ήταν το Παλάτι Ζαρθουέλα, προκειμένου να παραδώσουν στη βασιλική οικογένεια το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο βασιλιάς Φίλιππος ΣΤ΄, η βασίλισσα Λετίθια και οι πριγκίπισσες Λεονόρ και Σοφία καλωσόρισαν τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο και όλοι μαζί τραγούδησαν και φωτογραφήθηκαν το Παλάτι.

Ο βασιλιάς Φίλιππος ΣΤ΄ στην ομιλία του προς την ομάδα είπε χαρακτηριστικά: «Χάρη σε εσάς, η Ισπανία είναι για άλλη μια φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ήσασταν ενωμένοι, μια ομάδα, υποστηρικτικοί, γενναιόδωροι, και κερδίσατε επίσης με γενναιότητα.

Θα κουβαλάτε για πάντα αυτά τα δύο αστέρια που λάμπουν τόσο έντονα για όλη την Ισπανία, αλλά είστε όλοι μια αστρική και θρυλική ομάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου και του ισπανικού αθλητισμού.

Δείξατε το σθένος, την ανθεκτικότητα και το θάρρος σας, πάντα υποστηριζόμενοι από την τεχνική σας, συνδυάζοντας μυαλό και καρδιά, οπλισμένοι με υπομονή χωρίς να απελπίζεστε και πιστοί στο χαρακτηριστικό σας στυλ και σύστημα.

Συγχαρητήρια σε όλους. Ήταν μια οδύσσεια, ένας μακρύς δρόμος. Ήταν ένας επικός θρίαμβος. Επιστρέφετε κάπως πληγωμένοι και κουρασμένοι. Έχετε αντιμετωπίσει κάποια κριτική, αλλά τι είναι όλα αυτά σε σύγκριση με τη χαρά της επιστροφής αυτού του Κυπέλλου στο σπίτι;

Όταν παίζει η εθνική μας ομάδα, παίζουμε όλοι. Τώρα, κερδίζοντας, το κάνατε για όλη την Ισπανία. Ήταν ένας επικός θρίαμβος. Είστε μια λαμπρή και θρυλική ομάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου μας. Δείξατε το σθένος, την ανθεκτικότητα και το θράσος σας».

Στη συνέχεια οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές κατευθύνθηκαν στη Μονκλόα, την επίσημη κατοικία και έδρα του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, για να παραδώσουν το Κύπελλο και στον Πρωθυπουργό, Πέδρο Σάτσεθ.

Μετά από τις δύο πρώτες στάσεις, σειρά πήρε η Plaza de Cibeles μία από τις πιο εμβληματικές και όμορφες πλατείες της Μαδρίτης.

Εκεί, τους περίμενε μια τεράστια σκηνή για τον εορτασμό του τίτλου με την πλατεία να είναι γεμάτη με το πλήθος να απολαμβάνει την στιγμή και να αποθεώνει τους παίκτες για την κατάκτηση του τροπαίου.

Spain’s World Cup victory parade has started in Madrid. Just look at the number of fans who came out to welcome the champions of the world! 🔥🇪🇸 pic.twitter.com/H0TCyVM9Fk — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) July 20, 2026

🐼 No podía faltar…



EL DJ OFICIAL DE LOS CAMPEONES DEL MUNDO#VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/MejsCEZ8sl — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026