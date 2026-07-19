Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με τον ιδανικό τρόπο την πορεία της στο WTA 250 Athens Open, καθώς ηττήθηκε στον μεγάλο τελικό από την Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα με 2-0 σετ. Ωστόσο, μετά το τέλος της αναμέτρησης, χάρισε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της διοργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της απονομής, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, ευχαρίστησε το κοινό για τη θερμή στήριξή του και δεν έκρυψε τη συγκίνησή της όταν αναφέρθηκε στον σύντροφό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης βρέθηκε στις εξέδρες του ΟΑΚΑ καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, παρακολουθώντας όλους τους αγώνες της Σάκκαρη από τις court side θέσεις και στηρίζοντάς τη σε κάθε κρίσιμο πόντο.

Με δάκρυα στα μάτια, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του απηύθυνε δημόσια λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης.

«Στο άλλο μου μισό, αγάπη μου, Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ που με κάνεις καλύτερη κάθε μέρα και πραγματικά είσαι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας. Με έχεις κάνει να πετύχω πάρα πολλά με τη συμπαράστασή σου, την αγάπη σου και δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα», είπε συγκινημένη, γνωρίζοντας το θερμό χειροκρότημα των φιλάθλων.

Παρά την απώλεια του τίτλου, η Μαρία Σάκκαρη αποχώρησε από το κορτ μέσα σε αποθέωση, με το κοινό να αναγνωρίζει την προσπάθειά της και να της χαρίζει ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.