Η ιταλική δικαιοσύνη ανακοίνωσε ότι, σε συνεργασία με τις τυνησιακές αρχές, πέτυχε την κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού με δικαιούχους τον κοσμηματοπώλη Μάριο Ροτζέρο και τη σύζυγό του.

Τα χρήματα είχαν σταλεί στην Τυνησία από την Ιταλία, κατόπιν πρωτοβουλίας αλληλεγγύης πολιτών, για να μπορέσει ο 72χρονος κοσμηματοπώλης να πληρώσει τους συνηγόρους υπεράσπισής του. Στην πραγματικότητα, όμως, οι Ιταλοί δικαστικοί θεωρούν οτι ο Ροτζέρο σχεδίαζε να μεταβεί στη βόρεια Αφρική και να φυγοδικήσει.

Σύμφωνα με τον Τύπο, το συγκεκριμένο ποσό πρόκειται τώρα να χρησιμοποιηθεί ως προκαταβολή της προσωρινής αποζημίωσης που εκδικάσθηκε υπέρ των συγγενών των δυο ληστών που ο Μάριο Ροτζέρο δολοφόνησε, στις 21 Απριλίου του 2021, ενώ απομακρύνονταν από το κατάστημά του.

Το συνολικό ποσό της προσωρινής αυτής αποζημίωσης (η οποία συμπεριλαμβάνει και καταβολή χρηματικού ποσού στον τρίτο ληστή, ο οποίος τραυματίστηκε από τον Ροτζέρο) ανέρχεται σε 480.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε, επίσης, το 2005 ο κοσμηματοπώλης είχε απειλήσει με περίστροφο που κατείχε νόμιμα, τον πρώην αρραβωνιαστικό της κόρης του και τους γονείς του. Ύστερα από το συγκεκριμένο συμβάν, του είχε αφαιρεθεί η άδεια οπλοφορίας και είχε καταδικαστεί, αποδεχόμενος τις ευθύνες του, σε δύο μήνες φυλάκισης.