Η αλλαγή του καιρού έγινε αισθητή στη Βόρεια Ελλάδα το βράδυ της Δευτέρας (20/07), καθώς ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα έπληξαν αρκετές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης εκδηλώθηκε σφοδρό μπουρίνι, με κατοίκους να καταγράφουν σε βίντεο τη δύναμη της κακοκαιρίας. Υλικό που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει τις ισχυρές ριπές ανέμου, τη ραγδαία βροχόπτωση και τις αλλεπάλληλες αστραπές που φώτιζαν τον νυχτερινό ουρανό.

Την ίδια ώρα, έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν και στην Καβάλα, ενώ ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες σημειώθηκαν και σε περιοχές των Σερρών. Από το Αχλαδοχώρι καταγράφηκαν εντυπωσιακά στιγμιότυπα της κακοκαιρίας, η οποία συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα.

Επιπτώσεις προκάλεσε η κακοκαιρία και στη Δράμα, όπου η έντονη βροχή δημιούργησε δυσχέρειες στην κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της πόλης. Η συσσώρευση νερού στους δρόμους, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, έκανε πιο δύσκολες τις μετακινήσεις, ενώ οι οδηγοί κλήθηκαν να επιδείξουν αυξημένη προσοχή εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και της περιορισμένης ορατότητας.

Η συγκεκριμένη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών είχε προβλεφθεί από τον Σάκη Αρναούτογλου. Ο μετεωρολόγος είχε προειδοποιήσει για ένα μπουρίνι σύντομης διάρκειας, αλλά κατά τόπους ιδιαίτερα έντονη κακοκαιρία στη Βόρεια Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα ενδέχεται να εκδηλωθούν με χαρακτηριστικά μπουρινιού, συνοδευόμενα από απότομη ενίσχυση των ανέμων, ισχυρές βροχοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.