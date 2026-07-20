Μέχρι την τελευταία του πνοή το 1998, όταν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών, ο Αριστείδης Καρύδης-Φουκς είχε δίπλα του έναν άνθρωπο που τον αγάπησε βαθιά: την πρώην σύζυγό του. Η Μάρω Κοντού ήταν εκείνη που ανέλαβε προσωπικά τη φροντίδα του στα τελευταία του χρόνια, αποδεικνύοντας ότι οι αληθινοί δεσμοί αντέχουν πάνω από χωρισμούς, ασυμφωνίες και τρίτα πρόσωπα.

Οι δυο τους είχαν παντρευτεί το 1960 μετά από πολυετή δεσμό, όμως η κοινή τους ζωή ως παντρεμένο ζευγάρι έμελλε να διακοπεί απότομα. Η σπουδαία ηθοποιός είχε περιγράψει αυτή την καμπή με αφοπλιστικό και μάλλον ασυνήθιστο για την εποχή αυτοσαρκασμό:

«Μόλις έγινα γνωστή ηθοποιός και νοικοκυρούλα και χαλάρωσα, μου βάρεσε ένα ωραίο κερατάκι. Το πήρα χαμπάρι και δεν το σήκωσα. Νόμιζα ότι ήταν το πρώτο, αλλά είχε φοβερό σουξέ στις γυναίκες. Χωρίσαμε, παραμείναμε όμως πάντα φίλοι.»

Το κρυφό ειδύλλιο με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Η πραγματική θύελλα, ωστόσο, στο παρασκήνιο της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά ξέσπασε όταν ο «Ντίντης» Καρύδης-Φουκς συνδέθηκε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, στις αρχές της δεκαετίας του ’60, αμέσως μετά το τέλος της δικής της πολύκροτης σχέσης με τον εκδότη Νάσο Μπότση.

Αν και το ζευγάρι βρισκόταν ήδη σε τροχιά απομάκρυνσης, η Μάρω Κοντού δεν είχε κρύψει ότι η διαχείριση της κατάστασης δεν ήταν εύκολη υπόθεση:

«Η Βουγιουκλάκη έκανε σχέση με τον Αριστείδη, αλλά είχαμε απομακρυνθεί, ήμασταν όμως ακόμα παντρεμένοι. Όταν μου είπε ο Αριστείδης ότι έκανε σχέση με την Αλίκη, στην αρχή ένιωσα περίεργα και πέρασα δύσκολα. Δεν κράτησε πολύ η σχέση τους, η Αλίκη παντρεύτηκε με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ»

«Αν εγώ θέλω να κρατήσω έναν άντρα, δεν πρόκειται να μου τον πάρει καμία άλλη»

Όταν μάλιστα οι φήμες της εποχής ήθελαν τις δύο πρωταγωνίστριες σε μετώπο αντιπαλότητας, η απάντηση της Μάρως Κοντού μέσα από τις σελίδες του περιοδικού «Ταχυδρόμος» ήταν ξεκάθαρη:

«Παρόλο που η Αλίκη είναι πάρα πολύ γοητευτική γυναίκα, εγώ δεν θα την θεωρούσα ποτέ επικίνδυνη. Και σημειώστε αυτό που θα σας πω. Αν εγώ θέλω να κρατήσω έναν άντρα, είμαι απολύτως σίγουρη ότι δεν πρόκειται να μου τον πάρει καμία άλλη. Επομένως, αν μου τύχει να μου έχει πάρει μια γυναίκα έναν άντρα θα πει ότι εγώ τον άφησα πρώτη. Σας παρακαλώ αυτό να το γράψετε έτσι ακριβώς.»

Οι διαφορετικές εκδοχές για τη σχέση τους

Η ίδια η Μάρω Κοντού έδωσε κατά καιρούς διαφορετικές ερμηνείες για το τι πραγματικά συνέβαινε ανάμεσα σε εκείνη και την Αλίκη. Μιλώντας στη Real News με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Χτυποκάρδια στο Θρανίο», είχε υποβαθμίσει πλήρως τα σενάρια περί έχθρας: «Είχαμε παίξει μαζί στη “Σωφερίνα”. Μια χαρά σχέση είχαμε. Ξέρω τι θα ρωτήσετε! Γι’ αυτό που συζητιέται τόσο έντονα πως μου πήρε τον άντρα. Αυτά, αγαπητέ μου, είναι σαχλαμάρες. Για να μπει ένα τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση, πάει να πει πως υπάρχει μια χαραμάδα για να εισβάλει… Πάει να πει πως κάτι έχει τελειώσει και δίνεται η ευκαιρία να μπει στη μέση ένας τρίτος ή μία τρίτη. Κάναμε παρέα με την Αλίκη και μετά την ταινία -μαζί μας ήταν και η αγαπημένη φίλη Σμάρω Στεφανίδου».

Σε μια πιο πρόσφατη τηλεοπτική της εξομολόγηση, όμως, η οπτική της φάνηκε να αλλάζει ριζικά, εστιάζοντας στην προσωπικότητα της εθνικής σταρ:

«Με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, δεν κάναμε παρέα, μια ταινία κάναμε μόνο μαζί. Δεν είχαμε κάποια επαφή. Νομίζω ότι η Αλίκη δεν ήταν ποτέ ειλικρινής με τον εαυτό της και αυτό το έπιανες σε μια συνεργασία. Ήθελε να είναι μια άλλη, κι αυτό πρέπει να ήταν βάσανο για εκείνη. Εγώ τα έβλεπα τα πράγματα απ΄ έξω, ιδιαίτερα τώρα που μεγάλωσα τα βλέπω τελείως απ’ έξω».

Τι έλεγαν οι άλλοι δύο του τριγώνου;

Από την πλευρά της, η Αλίκη Βουγιουκλάκη προτιμούσε να κρατά επαγγελματική στάση, αναγνωρίζοντας την καλλιτεχνική αξία του Καρύδη-Φουκς πίσω από τις κάμερες:

«Είναι σπουδαίος και τον σέβομαι απεριόριστα. Του χρωστάω πολλά. Εννοώ, γκρο πλαν…»

Παρόλα αυτά, όταν η συζήτηση ερχόταν στα πραγματικά της αισθήματα, η τοποθέτησή της ήταν μάλλον αποστασιοποιημένη:

«Τρεις δεσμούς είχα όλους κι όλους, Τον Πλωρίτη, τον «άλλο γνωστό δεσμό» και τον Καρύδη που δεν τον αγαπούσα…».

Όσο για τον ίδιο τον κινηματογραφιστή; Εκείνος επέλεξε τη διαχρονική σιωπή. Όταν η Μαλβίνα Κάραλη είχε προσπαθήσει να του αποσπάσει μια δήλωση για τη Βουγιουκλάκη, η απάντησή του ήταν κοφτή και κατηγορηματική: «Μόλο για αυτή μη με ρωτήσεις. Δεν θέλω να πω τίποτα»