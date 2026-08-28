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Εκλογές την Άνοιξη

Καλημέρα σε όλους. Αύρα Μακεδονίας σήμερα στη στήλη καθώς έχω να σας μεταφέρω τι έγινε χθες στα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό της Θεσσαλονίκης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και στο Μέγαρο Μουσικής όπου έγιναν οι συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς. Αυτό που άκουσα από παρόντες υπουργούς, στα πολλά πηγαδάκια ήταν τώρα που κάηκαν οι εκλογές, πότε θα στηθούν κάλπες. Οι περισσότεροι έλεγαν ότι πηγαίνουμε προς την Άνοιξη και μάλιστα έλεγαν για Κυριακή των Βαΐων. Όμως υπήρχαν και άλλοι που επέμεναν ότι θα ολοκληρωθεί η τετραετία.

«Το είπαμε, το κάναμε» και τα ερωτήματα

Αυτό που άκουσε η στήλη μέσω των παρατηρητών της στη Θεσσαλονίκη είναι ότι ο πρωθυπουργός επέμενε ότι στο δρόμο προς τις εκλογές θα αλλάξουν πολλά ακόμα. Ο ίδιος είπε χθες ένα σύνθημα που θα ακούγεται στην πορεία προς τις κάλπες: «Το είπαμε, το κάναμε». Όμως αυτό που έχει παραξενεύσει πολλούς στην κυβέρνηση είναι ότι ενώ η ΝΔ ως κυβερνών κόμμα έχει κάνει πάρα πολλά για τη Βόρεια Ελλάδα, εντούτοις το κλίμα δεν είναι και πολύ καλό και υπάρχουν απώλειες προς τα δεξιά κυρίως. Ο στόχος λοιπόν από εδώ και πέρα είναι να αλλάξει αυτό το κλίμα και να σταματήσουν οι διαρροές στα δεξιά της ΝΔ και γι’ αυτό γίνονται και οι παρεμβάσεις στη Μακεδονία από το σύνολο του υπουργικού συμβουλίου που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και στους υπόλοιπους νομούς.

Το αθλητικό παρασκήνιο

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πήγε στη Θεσσαλονίκη για το Μετρό, αλλά πολλοί εκεί ασχολούνται ακόμα με την μεταγραφή του. Μάλιστα ο πρωθυπουργός είπε ότι άκουσε σε ένα τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό το εξής: «Ποιο μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια». Στο σημείο αυτό, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα γι’ αυτό το θέμα και συνέχισε: «Χωρίς να θέλω να υπεισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης».

Ο Μητσοτάκης στα θερμοκήπια του Θεοδωρόπουλου

Μετά τη Θεσσαλονίκη και τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά, η περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα αποκτά και έντονο επιχειρηματικό χρώμα. Επόμενος σταθμός, σήμερα, είναι η Wonderplant του Σπύρου Θεοδωρόπουλου, μία από τις πλέον προηγμένες μονάδες υδροπονικής καλλιέργειας στη χώρα. Ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στην παρουσίαση της επένδυσης του νέου υδροπονικού θερμοκηπίου ντομάτας με χρήση συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, παρουσία του προέδρου της Wonderplant Σπύρου Θεοδωρόπουλου και του διευθύνοντος συμβούλου Θέμη Μακρή. Η επιλογή της Wonderplant ως σταθμού της περιοδείας στέλνει και ένα μήνυμα. Ότι η κυβέρνηση θέλει να αναδείξει επενδύσεις που συνδέουν τη βιομηχανία τροφίμων με την καινοτομία και τη σύγχρονη αγροτική παραγωγή, έχοντας απέναντί της έναν από τους πιο δραστήριους επιχειρηματίες της ελληνικής αγοράς τροφίμων.

Η Αρβανίτισσα Δούρου

Η ιστορία με το μπλόκο της ΝΔ προς την Ακρίτα για την 5η αντιπροεδρία της Βουλής έχει μακρά ουρά και το γαλάζιο «όχι» συνδέεται με την γενικότερη τοξική, κατά το κυβερνών κόμμα, στάση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στάση της τα χρόνια της γαλάζιας διακυβέρνησης. Και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Το ενδιαφέρον είναι ότι πλέον η υποψηφιότητα της Ακρίτα στηρίζεται και από ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας. Η Ρένα Δούρου επιμένει στην πρότασή της που έτυχε και ομόφωνης αποδοχής από την ΚΟ και διεμήνυσε χθες ότι δεν θα κάνει βήμα πίσω. «Στον ΣΥΡΙΖΑ πλέον υπάρχει ηγεσία, υπάρχουν συλλογικά όργανα αποφάσεων. Τις συλλογικές αποφάσεις στο κόμμα δεν τις έχουμε για ομορφιά» είπε χθες πριν μπει στη Βουλή και συμπλήρωσε με νόημα: «γω είμαι Αρβανίτισσα». Πάντως η ΝΔ επιμένει στο «παρών» και μπλοκάρει την υποψηφιότητα της Ακρίτα.

Πού τα βρίσκει τα χρήματα ο Τσίπρας

Θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ακούω ότι θα αρχίσουν να λένε πιο φωναχτά το εξής: Πού τα βρίσκει τα χρήματα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για τις εκδηλώσεις που κάνει και πώς στήνεται οργανωτικά αφού δεν υπάρχουν πόροι. «Είναι απορίας άξιο που βρίσκει χρήματα ο Τσίπρας και τρέχει σε όλη την Ελλάδα», λένε ορισμένα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως ο Τσίπρας αδιαφορεί και μαθαίνω ότι σκέφτεται εάν ερωτηθεί στη ΔΕΘ στην συνέντευξή Τύπου να απαντήσει και να ξεκαθαρίσει τι γίνεται με τα οικονομικά της ΕΛΑΣ. Και αυτό που θα πει είναι ότι η βοήθεια προέρχεται από τα μέλη του κόμματος και τους εθελοντές.

Οι προετοιμασίες για ΔΕΘ

Και αφού λέμε για τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ εμφανίστηκε χθες μετά τις θερινές του διακοπές και έκανε τις πρώτες του συναντήσεις ενόψει της ΔΕΘ. Ο πρώην πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), Γιώργο Καββαθά και με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, στην έδρα της ΓΣΕΒΕΕ. Επίσης, παρόντες στη συνάντηση ήταν, ο Παναγιώτης Αρσονιάδης, Δ’ Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και ο Σωτήρης Κοτσαμπάς, Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ, ενώ τον Αλ. Τσίπρα συνόδευσαν ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, και ο Αργύρης Μπεντενιώτης, Αναπληρωτής Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας της ΕΛΑΣ.

Το αφήγημα ΕΛΑΣ

Και αφού λέμε για την ΔΕΘ και τον Αλ. Τσίπρα να σας πω τι έμαθα. Θα ανακοινώσει πρόταση για αλλαγή της φορολογικής ισορροπίας υπέρ μισθωτών και μεσαίας τάξης και μεγαλύτερη επιβάρυνση του συσσωρευμένου πλούτου και του κεφαλαίου. Αυξήσεις μισθών και πραγματικού εισοδήματος και μέτρα για ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά και παρεμβάσεις στις τιμές, με στόχο να περιοριστεί το κόστος βασικών αγαθών και υπηρεσιών. Παρέμβαση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με την πρόταση για εγγυημένη ποσότητα φθηνότερου ρεύματος μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων παραγωγών ΑΠΕ και παρόχων, κά. Το σύνθημά του, σε αντίθεση με τη ΝΔ, θα είναι ουσιαστικά, «μεγαλώνουμε την πίτα – αλλάζουμε ποιος πληρώνει – αυξάνουμε ποιος παίρνει – μειώνουμε τι κοστίζει η ζωή».

Η πρόταση-έκπληξη για τον Κώστα Ζαχαριάδη

Ό,τι ξέρατε για τον Αλέξη Τσίπρα και τους συντρόφους του να το ξεχάσετε. Πλέον οι συναισθηματισμοί μπαίνουν οριστικά στο συρτάρι και τη θέση τους παίρνει ο απόλυτος ρεαλισμός και όπως σας έχω ξαναπεί, στην πολιτική αν θες να έχεις φίλους, πάρε έναν σκύλο. Η στήλη σας ενημέρωσε χθες για την χαρτογράφηση που έχει γίνε ανά περιφέρεια για τους πρώην συντρόφους του πρώην πρωθυπουργού και όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω στελέχη και πρώην βουλευτές δέχονται εισηγήσεις από τα κεντρικά της ΕΛΑΣ να ξεχάσουν τις γνώριμες περιφέρειες τους και να πάνε σε άλλες πολιτείες, δηλαδή σε άλλες περιφέρειες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος μπορεί να έχει λιώσει τις σόλες του στην Β’ Αθηνών αλλά έχει πέσει στο τραπέζι η πρόταση-έκπληξη να μετακομίσει εκλογικά στη Χίο. Τώρα τι δουλειά έχει από την Αθήνα στην Χίο, ένας θεός ξέρει ή καλύτερα η Αμαλίας και αυτός που έριξε στο τραπέζι την πρόταση. Ο οποίος κρατήστε ότι δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Μέσα σε όλα αυτά που σας είπα κρατήστε ότι το Σάββατο υπάρχει πολιτικό συμβούλιο του κόμματος.

Η κρούση στον Θοδωρή Μαργαρίτη και η άρνηση

Συνεχίζω με τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος γνωρίζει καλά πως όποιος χάσει το τρένο της δεύτερης θέσης, κινδυνεύει να βρεθεί εκτός κάδρου όπως συμβαίνει και με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Γι’ αυτό και το μπρα ντε φερ ανάμεσα στη Χαριλάου Τρικούπη και την Αμαλίας για τα πρωτεία στην Κεντροαριστερά αναμένεται σκληρό το φθινόπωρο που μας έρχεται. Η ΕΛΑΣ επιχειρεί μια γενναία αφαίμαξη στελεχιακού δυναμικού του ΠΑΣΟΚ αλλά μόνο εύκολα δεν είναι μέχρι στιγμής τα πράγματα. Σάς έχω ενημερώσει για τα φλερτ του γραμματέα του κόμματος προς τα πράσινα στελέχη τα οποία δεν είχαν ευτυχή κατάληξη και ανάμεσα σε αυτές τις περιπτώσεις ξεχωρίζει και το όνομα του Θοδωρή Μαργαρίτη ο οποίος δέχτηκε κρούση αλλά αρνήθηκε. Στο τραπέζι όπως με ενημέρωσε η πηγή μου έπεσε και δόλωμα και η Πολιτική Γραμματεία προς το έμπειρο στέλεχος της Κεντροαριστεράς, αλλά αρνήθηκε. Ξέρω, ότι ο Θοδωρής Μαργαρίτης θα το διαψεύσει αυτό που λέω, λόγω της πολιτικής του ευγένειας, αλλά γνωρίζουμε και οι δύο ότι ισχύει.

Η φετινή 3η Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ

Σε ρυθμούς 3ης Σεπτέμβρη κινείται το ΠΑΣΟΚ, καθώς φέτος η Χαριλάου Τρικούπη μεταφέρει την κεντρική επετειακή εκδήλωση εκτός Αθήνας, με φόντο το Ηράκλειο Κρήτης. Η επιλογή αυτή -όπως λένε- έχει ισχυρό πολιτικό και συμβολικό φορτίο, καθώς το νησί αποτελεί διαχρονικά ένα από τα ισχυρότερα εκλογικά «κάστρα» της δημοκρατικής παράταξης, ενώ το Ηράκλειο είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του Νίκου Ανδρουλάκη. Η κεντρική εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Ελευθερίας, με κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο του κόμματος. Στο παρασκήνιο, πάντως, οι μηχανές έχουν πάρει φωτιά. Στη Χαριλάου Τρικούπη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι προετοιμασίες για μια μεγάλη, παγκρήτια συγκέντρωση, με τον κομματικό μηχανισμό να επιχειρεί να δώσει στην εκδήλωση χαρακτήρα πολιτικής επανεκκίνησης. Ήδη έχει οργανωθεί κινητοποίηση στελεχών και κλιμακίων σε ολόκληρη την Κρήτη, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται κρίσιμες για την τελική εικόνα της συγκέντρωσης.

Τα βιβλία που διάβασε ο Τασούλας

Μαθαίνω ότι στις διακοπές που έκανε στο σπίτι του στη Σύρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το έριξε στο διάβασμα. Μάλιστα ξεχώρισε ιδιαίτερα το «Δεκατρία» του Χρήστου Χωμενίδη, το οποίο και συνεχάρη τηλεφωνικά. Στη λίστα των θερινών αναγνωσμάτων του βρέθηκαν ακόμη το «Έτσι τελειώνει ο κόσμος» της Λένας Διβάνη και η «Δεσμοφύλακας» του Νίκου Δαββέτα. Ξεχώρισε επίσης τη βιογραφία «Αλέξανδρος ο Μέγας» της Έλεν Ράις. Φυσικά, από έναν Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν θα μπορούσαν να λείψουν και τα πολιτικά και ιστορικά βιβλία. Στις επιλογές του ήταν η «Μικρή Πολιτική Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας» του Θάνου Βερέμη, η «Νέα Παγκόσμια Τάξη» των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, καθώς και το «50 ερωτήματα και απαντήσεις για τη Μικρασιατική Καταστροφή» των Άγγελου Συρίγου και Ευάνθη Χατζηβασιλείου. Και επειδή, όμως, καλοκαίρι χωρίς αστυνομικό μυθιστόρημα δεν γίνεται, ο Κωνσταντίνος Τασούλας φρόντισε και γι’ αυτό. Διάβασε, όπως μου λένε, και «άφθονο Γιάννη Μαρή». Με λίγα λόγια, από τη Σύρο ο Πρόεδρος επέστρεψε πλήρης: με λογοτεχνία, Ιστορία, πολιτική και, βεβαίως, το απαραίτητο μυστήριο.

Ο διαγωνισμός των 3 εκατ. για τα τρόλεϊ

Σε μικρό «σίριαλ» έχει εξελιχθεί για την ΟΣΥ ο διαγωνισμός για το δίκτυο των τρόλεϊ, καθώς η εταιρεία οδηγείται πλέον σε τρίτη προκήρυξη μετά και το νέο μπλόκο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η σύμβαση, ύψους περίπου 2,98 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ μαζί με την προαίρεση, αφορούσε αποξηλώσεις, αντικαταστάσεις και επισκευές στύλων, απομάκρυνση χάλκινου αγωγού και ελέγχους καταλληλότητας του δικτύου. Το πρόβλημα εντοπίστηκε στους όρους. Το Ελεγκτικό έκρινε υπέρμετρα περιοριστική την απαίτηση προηγούμενης εμπειρίας σε εναέρια δίκτυα εντός πόλης άνω των 2 εκατ. κατοίκων, ενώ ενστάσεις υπήρξαν και για εξοπλισμό, προσωπικό και τη δυνατότητα κοινοπραξιών να συνδυάζουν τεχνική εμπειρία. Την ίδια ώρα τρέχει ξεχωριστός διαγωνισμός περίπου 1,69 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ μόνο για το ανενεργό δίκτυο. Όλα δείχνουν μία νέα προκήρυξη με πιο ανοιχτούς όρους. Το στοίχημα τώρα είναι η ΟΣΥ να περάσει τον προσυμβατικό έλεγχο και να προσελκύσει αυτή τη φορά περισσότερους παίκτες.

Ο Μαρινάκης επενδύει στη μεταφορά LNG

Ακούω ότι η Capital Clean Energy Carriers του Βαγγέλη Μαρινάκη συνεχίζει να χτίζει μεθοδικά θέση στα πλοία μεταφοράς LNG, με την παράδοση του Alcaios I να αποτελεί ακόμη ένα κομμάτι αυτής της στρατηγικής. Το νεότευκτο LNG carrier χωρητικότητας 174.000 κυβικών μέτρων που απέκτησε πρόσφατα, μπήκε άμεσα σε δεκαοκτάμηνη ναύλωση. Η χρηματοδότηση έχει επίσης ενδιαφέρον. Η απόκτηση καλύφθηκε με διαθέσιμα και με 170 εκατ. δολάρια που αντλήθηκαν από αναχρηματοδότηση δύο υφιστάμενων συμφωνιών πώλησης και επαναμίσθωσης για τα Aristos I και Aristarchos, με το νέο πλοίο να προστίθεται ως εξασφάλιση. Το Alcaios I είναι πλέον το 15ο βαπόρι μεταφοράς LNG τελευταίας γενιάς στο στόλο, ενώ ακολουθούν ακόμη έξι έως το 2029. Η κατεύθυνση είναι σαφής. Ο Μαρινάκης επενδύει επιθετικά στη μεταφορά αερίου και στις υποδομές της ενεργειακής μετάβασης.

Deal ανάμεσα σε Πλαίσιο – Cosmos Sport

Συνεργασία με καθαρό εμπορικό αποτύπωμα και ενδιαφέρον για την αγορά του retail πληροφορούμε ότι «έστησαν» Πλαίσιο και Cosmos Sport, επιχειρώντας να ενώσουν δύο διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς κόσμους, την τεχνολογία και τον αθλητισμό. Η συμφωνία «κουμπώνει» χρονικά πάνω στην περίοδο του Back to School, μία από τις σημαντικότερες εμπορικές περιόδους για το Πλαίσιο, αλλά και περίοδο αυξημένης κίνησης για αθλητικά είδη, παπούτσια και casual ένδυση. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι πελάτες της Cosmos Sport μπορούν να λάβουν κουπόνι αξίας 30 ευρώ για αγορές από το Πλαίσιο και αντίστοιχα οι πελάτες του Πλαισίου να επωφεληθούν από κουπόνι για αγορές στην Cosmos Sport. Πίσω από την προωθητική ενέργεια υπάρχει όμως και μία ευρύτερη λογική. Οι δύο αλυσίδες απευθύνονται σε κοινό με αρκετές επικαλύψεις, ιδιαίτερα σε νεότερες ηλικίες, οικογένειες και καταναλωτές που κινούνται έντονα μεταξύ online και φυσικού καταστήματος. Έτσι, αντί να «κυνηγούν» ξεχωριστά το ίδιο κοινό, επιχειρούν να ανταλλάξουν πελάτες και να ενισχύσουν τις πωλήσεις δύο διαφορετικών κατηγοριών. Για το Πλαίσιο, η συνεργασία προσφέρει πρόσβαση σε ένα κοινό που έχει ισχυρή σχέση με sneakers, αθλητική μόδα και lifestyle προϊόντα. Για την Cosmos Sport, αντίστοιχα, ανοίγει δίαυλο με το πελατολόγιο μίας από τις πιο αναγνωρίσιμες ελληνικές αλυσίδες τεχνολογίας και σχολικών ειδών.

Το «φιλέτο» των 11 εκατομμυρίων τετραγωνικών

Μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εκτάσεις που αναζητούν αυτή την περίοδο αγοραστή στην Ελλάδα δεν έχει βγει στη βιτρίνα της αγοράς. Η «Nerea», στη Μεγαλόνησο Ευβοίας, έχει βγει στην αγορά από τη Greece Sotheby’s International Realty και απευθύνεται σε περιορισμένο κύκλο επενδυτών με το κατάλληλο οικονομικό εκτόπισμα. Πρόκειται για έκταση περίπου 11,4 εκατ. τ.μ., με το μεγαλύτερο μέρος της να αποτελείται από δασική γη, αγροτικές εκτάσεις και φυσικούς βοσκότοπους. Το στοιχείο που ανεβάζει όμως το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι η δυνατότητα ανάπτυξης. Περίπου 1,36 εκατ. τ.μ. χαρακτηρίζονται ως οικοδομήσιμη γη και, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν το ακίνητο, μπορούν δυνητικά να υποστηρίξουν ανάπτυξη έως 68.000 τ.μ., εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Η επιλογή της off-market διάθεσης δείχνει ότι οι πωλητές δεν αναζητούν απλώς ενδιαφέρον. Αναζητούν συγκεκριμένο επενδυτή, πιθανότατα με μακροπρόθεσμο πλάνο και δυνατότητα να διαχειριστεί ένα ακίνητο τέτοιας κλίμακας.

Η ελληνική εταιρεία που εξαγοράστηκε από τη βελγική IPCOM

Μαθαίνω από ανθρώπους της αγοράς για μία εξαγορά που δεν ακούστηκε πολύ αλλά έχει ενδιαφέρον για τον ευρύτερο χώρο των κατασκευών και των τεχνικών υποδομών, είναι αυτή της εισόδου της βελγικής IPCOM στην Ελλάδα μέσω της Delta Duct Dermitzakis. Ο πανευρωπαϊκός όμιλος απέκτησε πλειοψηφικό ποσοστό στην ελληνική εταιρεία, πραγματοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την πρώτη του επένδυση στη χώρα. Για να σας δώσω όμως περισσότερες πληροφορίες, η Delta Duct Dermitzakis, που ιδρύθηκε το 2014 από τον Νίκο Δερμιτζάκη, έχει αποκτήσει ισχυρή παρουσία σε έργα συστημάτων εξαερισμού, κλιματισμού και κατασκευής αεραγωγών, έχοντας συνεργασίες με μεγάλες τεχνικές εταιρείες και παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στο χαρτοφυλάκιό της βρίσκονται έργα όπως οι Cove Residences στο Ελληνικό, ξενοδοχειακές μονάδες σε Μύκονο και Κρήτη, καθώς και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο βρίσκεται όμως στην επόμενη ημέρα. Η εταιρεία διαθέτει ήδη αυτοματοποιημένη μονάδα παραγωγής αεραγωγών στις Αχαρνές και βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης νέου εργοστασίου σε ιδιόκτητη έκταση 21.000 τ.μ. στα Οινόφυτα. Εκεί σχεδιάζεται να δημιουργηθεί πρότυπη παραγωγική μονάδα για κυκλικούς και ορθογωνικούς αεραγωγούς, μαζί με υποδομές logistics, στοιχείο που εξηγεί σε σημαντικό βαθμό γιατί η IPCOM επέλεξε να μπει τώρα στην εταιρεία.