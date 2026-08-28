Πτωτικά κινήθηκαν εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές της Παρασκευής 28/8, με τους δύο βασικούς δείκτες αναφοράς να οδεύουν προς εβδομαδιαίες απώλειες, παρά τη σύντομη ανάκαμψη που σημείωσαν κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 25 σεντς, ή 0,3%, στα 89,45 δολάρια το βαρέλι στις 00:35 GMT.

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια του West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν πτώση 22 σεντς, ή επίσης 0,3%, διαμορφούμενα στα 83,31 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα πτωτική κίνηση διατηρεί το Brent και το WTI σε τροχιά για να ολοκληρώσουν την εβδομάδα με απώλειες.

Ειδικότερα, το Brent καταγράφει μέχρι στιγμής εβδομαδιαία πτώση 5,3%, ενώ το WTI υποχωρεί κατά 4,3%.