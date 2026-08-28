Σε μια απρόσμενη ανακάλυψη προχώρησαν οι μεξικανικές αρχές κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης διακίνησης καυσίμων, καθώς εντόπισαν και διέσωσαν δεκάδες άγρια ζώα, ορισμένα από τα οποία ανήκουν σε απειλούμενα είδη.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, συνολικά 135 ζώα βρίσκονταν σε ιδιοκτησία στην πολιτεία Ταμαουλίπας, κοντά στα σύνορα του Μεξικού με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεταξύ αυτών ήταν αφρικανικά λιοντάρια, τίγρεις της Βεγγάλης, ύαινες, πίθηκοι, αμερικανικοί βίσωνες, χελώνες, καθώς και μία καμήλα.

En seguimiento a trabajos de inteligencia e investigación para combatir el mercado ilícito de combustibles, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico ejecutaron cateos en cinco inmuebles de Tamaulipas, entre ellos un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, un… pic.twitter.com/q56OCsRifU — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 27, 2026

Ανάμεσά τους 35 ανήκαν σε είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως οι πλατύρρινοι (ή «μαϊμούδες του Νέου Κόσμου»), οι ιαγουάροι και κατηγορία πρασινογάλανων παπαγάλων.

Οι μεξικανικές αρχές δεν είναι σπάνιο να εντοπίζουν και να διασώζουν εξωτικά ζώα σε εφόδους τους σε ιδιοκτησίες που ανήκουν σε βαρόνους των ναρκωτικών.

Αυτή τη φορά όμως, ο εντοπισμός τους έγινε κατά τη διάρκεια επιχείρησης εναντίον του λαθρεμπορίου καυσίμων.

En un rancho de Tamaulipas, donde las autoridades seguían la pista de una red dedicada al presunto robo y comercialización ilegal de combustible, apareció una escena que parecía sacada de un zoológico privado: tigres de Bengala, jaguares, hienas, leones africanos, monos araña, un… pic.twitter.com/S37L2MlzoM — Excélsior (@Excelsior) August 27, 2026

Η λαθραία εισαγωγή βενζίνης και ντίζελ από τις ΗΠΑ στο Μεξικό, και κατόπιν η μεταπώληση των καυσίμων αφορολόγητων, είναι δραστηριότητα εξαιρετικά προσοδοφόρα για το οργανωμένο έγκλημα, συμπεριλαμβανομένων καρτέλ των ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια εφόδων σε διάφορα ακίνητα, κατασχέθηκαν 68.000 λίτρα ντίζελ, δεξαμενές, αντλίες, πυροβόλα όπλα και διάφορα εργαλεία. Ένα πρόσωπο συνελήφθη.

Οι μεξικανικές αρχές ενέτειναν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του λαθρεμπορίου καυσίμων αφού αποκαλύφθηκε το 2025 κύκλωμα στο οποίο ενέχονταν ανώτεροι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού και δημόσιοι λειτουργοί. Είχαν κατασχεθεί τότε 10 εκατομμύρια λίτρα καυσίμου στην πολιτεία Ταμαουλίπας.

Την Πέμπτη, η εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος του Φερνάντο Φαρίας, αντιναυάρχου που φέρεται να εμπλεκόταν στο λαθρεμπόριο κι έχει διαφύγει στην Αργεντινή.