Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν την Πέμπτη στο Τσαντ, έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε σε περιοχή κοντά στα σύνορα με το Σουδάν, σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας της αφρικανικής χώρας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, με τις αρχές του Τσαντ και τις Ηνωμένες Πολιτείες να κατηγορούν τον σουδανικό στρατό ότι το τελευταίο διάστημα πραγματοποιεί επιθέσεις οι οποίες πλήττουν το έδαφος της γειτονικής χώρας.

Αεροπορική επιδρομή στοχοποίησε «αγορά (…) όπου οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) προμηθεύονταν καύσιμα» κοντά στην Αντικόνγκ, είπε στο AFP η πηγή του στις δυνάμεις ασφαλείας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, αναφερόμενη στους σουδανούς παραστρατιωτικούς που έχουν εμπλακεί σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό από το 2023.

Το πλήγμα είχε απολογισμό «12 νεκρούς και επτά τραυματίες», πρόσθεσε.

Μέσα ενημέρωσης του Τσαντ απέδωσαν την επίθεση στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ).

Σε ανακοίνωσή του, το σουδανικό υπουργείο Εξωτερικών, που πρόσκειται στον στρατό, δήλωσε έκπληκτο διότι «ορισμένες πλευρές απέδωσαν στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις την ευθύνη για επιθέσεις πριν από οποιαδήποτε επαγγελματική επαλήθευση (…) των περιστάσεων του συμβάντος».

Τόνισε ακόμη ότι το Σουδάν σέβεται την εθνική κυριαρχία του Τσαντ.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ένοπλες δυνάμεις του Τσαντ αναφέρθηκαν σε αεροπορική επιδρομή που διεξήχθη με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, χωρίς να υπάρξουν θύματα, προσθέτοντας ότι υποπτεύονταν πως έγινε από τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η Ουάσιγκτον καταδίκασε χθες Πέμπτη τις «πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές που διεξήχθησαν από τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις» στο Τσαντ, με ανακοίνωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Χαρτούμ.

Το Σουδάν κατηγόρησε από την πλευρά του γειτονικές χώρες, την Αιθιοπία και το Τσαντ, ότι υποστηρίζουν τις ΔΤΥ, κάτι που αρνούνται οι κυβερνήσεις τους.

Τη Δευτέρα, οι ΗΠΑ πρότειναν να επεκταθεί σε όλο το Σουδάν το εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στην αχανή περιοχή Νταρφούρ (δυτικά), για να αποτραπεί ο κίνδυνος ο πόλεμος να εξαπλωθεί, να βάλει φωτιά σε όλη την περιφέρεια.

Ο πόλεμος στο Σουδάν ανάμεσα στις ΣΕΔ και τις ΔΤΥ, άλλοτε συμμάχους, ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023 κι έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 200.000 ανθρώπους, σύμφωνα με μάλλον συντηρητικές εκτιμήσεις ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Μετέτρεψε σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες πάνω από 12 εκατομμύρια Σουδανούς, προκαλώντας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τη σοβαρότερη ανθρωπιστική κρίση στον πλανήτη.