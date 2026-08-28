Νέες ψηφιακές «κεραίες» απέναντι στη μεγάλη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο και το οικονομικό έγκλημα αποκτά η ΑΑΔΕ, αναβαθμίζοντας τον Κεντρικό Θάλαμο Ελέγχου στα Σεπόλια σε ένα σύγχρονο επιχειρησιακό στρατηγείο. Από εκεί θα μπορεί να παρακολουθεί, να υποστηρίζει και να συντονίζει σε πραγματικό χρόνο τις ελεγκτικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, γεωχωρικά δεδομένα, προηγμένα συστήματα επικοινωνίας και δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης εικόνας ακόμη και μέσω drones.

Ο Κεντρικός Θάλαμος Ελέγχου μετατρέπεται σε ενιαίο κέντρο επιχειρησιακού συντονισμού για τις ανάγκες της νέας Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔΔΕΟΣ), με βασικό στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος.

Στο νέο μοντέλο, τα δεδομένα από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ θα «κουμπώνουν» με στοιχεία τρίτων συστημάτων και πληροφορίες που θα φθάνουν απευθείας από τα ελεγκτικά κλιμάκια. Έτσι, το Command Center θα αποκτά ανά πάσα στιγμή πλήρη εικόνα για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, τους ελεγχόμενους στόχους και τη θέση των ελεγκτικών δυνάμεων.

Παράλληλα, εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης θα βρίσκονται στη διάθεση ελεγκτών, αναλυτών και στελεχών επιχειρησιακού συντονισμού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κυβερνοασφάλεια και στην προστασία των κινητών συσκευών και των απομακρυσμένων τερματικών που χρησιμοποιούνται στους ελέγχους.

Έλεγχοι σε πραγματικό χρόνο

Μέσω του κεντρικού «στρατηγείου» θα υποστηρίζονται και θα συντονίζονται σε real time τα ελεγκτικά κλιμάκια, από τον σχεδιασμό μιας επιχείρησης έως την ολοκλήρωσή της. Στόχος είναι οι πληροφορίες από το πεδίο να φθάνουν άμεσα στο κέντρο επιχειρήσεων, να διασταυρώνονται με τα διαθέσιμα δεδομένα και οι ελεγκτές να λαμβάνουν γρήγορα τις πληροφορίες και την υποστήριξη που χρειάζονται. Το επιχειρησιακό πεδίο της ΓΔΔΕΟΣ είναι ιδιαίτερα ευρύ. Καλύπτει τη μεγάλη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο και τη δασμοφοροδιαφυγή, καθώς και τον έλεγχο της κίνησης κεφαλαίων.

Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται επίσης η αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών, αλλά και της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, μνημείων, κειμηλίων και έργων τέχνης. Πρόκειται δηλαδή για έναν μηχανισμό που, πέρα από τη θωράκιση των δημοσίων εσόδων, καλείται να συμβάλει και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το σχέδιο

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, η οποία δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια», το νέο ψηφιακό στρατηγείο θα στηρίζεται σε επτά βασικούς άξονες: