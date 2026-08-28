Στη θέση του συμβούλου της προεδρίας της Συρίας τοποθέτησε τον Κούρδο ηγέτη Μαζλούμ Άμπντι ο πρόεδρος της χώρας, Άχμεντ αλ Σάρα. Η απόφαση ανακοινώθηκε λίγες ημέρες μετά τη γνωστοποίηση της διάλυσης των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ενσωμάτωσή τους στις κρατικές δομές της Συρίας.

“Ο Μουσταφά Χαλίλ Άμπντι διορίζεται σύμβουλος στην προεδρία της Δημοκρατίας“, αναφέρεται στο προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε ο Σάρα και δημοσιοποιήθηκε μέσω του επίσημου συριακού πρακτορείου ειδήσεων SANA.

Ο Άμπντι, ο οποίος είχε διατελέσει επικεφαλής των υπό κουρδική διοίκηση Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, γνωστοποίησε την Τρίτη ότι η οργάνωση παύει να υφίσταται ως αυτόνομη στρατιωτική δύναμη.

Η εξέλιξη αποτελεί κομβικό στάδιο στην εφαρμογή της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά με την κυβέρνηση της Δαμασκού και προβλέπει την ένταξη των κουρδικών θεσμών και δομών στον συριακό κρατικό μηχανισμό.