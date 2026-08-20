Στις συριακές αρχές παραδόθηκε πρώην στρατηγός του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος εκδόθηκε από τον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της Συρίας. Σε βάρος του πρώην αξιωματικού εκκρεμούν κατηγορίες για «φόνους και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Η Συρία είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Άντελ Ίσα, στρατηγού όταν ήταν πρόεδρος ο Άσαντ ο οποίος ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024 από μια συμμαχία ισλαμιστών ανταρτών.

Οι συριακές αρχές «τον παρέλαβαν από τις λιβανικές αρχές», ανέφερε το υπουργείο.

Ο 67χρονος Άντελ Ίσα, πρώην αξιωματικός της 17ης ταξιαρχίας του συριακού στρατού και διοικητής του στρατού ξηράς ανατολικά της Ντέιρ Εζόρ ως το 2016, κατηγορείται για «βασανιστήρια που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο και εγκλήματα επίθεσης που αποσκοπούσαν στην υποκίνηση εμφυλίου πολέμου και θρησκευτικών συγκρούσεων», ανέφερε το υπουργείο.

Λιβανέζος αξιωματούχος δήλωσε στο AFP την Τρίτη, ότι η χώρα αποφάσισε να τον εκδώσει μετά τη σύλληψή του στη Βηρυτό στις αρχές Αυγούστου.

Ο πρώην αξιωματικός του στρατού εμφανίστηκε στις 7 Αυγούστου στην πρεσβεία της Συρίας στη Βηρυτό. Αφού ενημερώθηκε για την ύπαρξη εντάλματος εις βάρος του, το προσωπικό της πρεσβείας ζήτησε από τις λιβανικές αρχές να τον συλλάβουν.

Ο Λίβανος και η Συρία έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς τους σχέσεις μετά την ανατροπή Άσαντ και την αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ, συμμάχου του πρώην προέδρου της Συρίας.

Σειρά από συλλήψεις και καταδίκες

Μετά την ανατροπή Άσαντ οι συριακές αρχές έχουν συλλάβει δεκάδες ανθρώπους που κατηγορούνται για εγκλήματα στη διάρκεια των 13 ετών που διήρκεσε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, ενώ οι δίκες τους ξεκίνησαν τον Απρίλιο.

Η συριακή δικαιοσύνη καταδίκασε την Τρίτη τον Ουασίμ αλ Άσαντ, ξάδελφο του Μπασάρ αλ Άσαντ, σε θάνατο για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά την διάρκεια του συριακού εμφυλίου πολέμου.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Ουασίμ αλ Άσαντ, που ήταν παρών στη δίκη του, είχε σχηματίσει δύο παραστρατιωτικά σώματα πιστά στο καθεστώς της Δαμασκού που είναι υπεύθυνα για σειρά φονικών επιθέσεων στην περιοχή της πρωτεύουσας.

Κρίθηκε επίσης ένοχος για υποκίνηση εμφυλίου πολέμου.

Το ίδιο δικαστήριο είχε καταδικάσει στις 11 Αυγούστου σε θάνατο τον ανατραπέντα πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, τον αδελφό του Μάχερ και πολλούς ακόμη αξιωματούχους του καθεστώτος της Δαμασκού για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξαν κατά την διάρκεια του πολυαίμακτου συριακού εμφυλίου πολέμου που ξέσπασε το 2011.

Ανάμεσά τους ο Άτεφ Νατζίμπ, ο διαβόητος αρχηγός των υπηρεσιών πολιτικής ασφαλείας στην πόλη Ντεράα της νότιας Συρίας πριν και κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Ο Άτεφ Νατζίμπ είναι ο μοναδικός καταδικασθείς που ήταν παρών στην δίκη. Όλοι οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν ερήμην.

Στο μεταξύ οι συριακές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν την Τρίτη έναν πρώην αξιωματούχο ασφαλείας της εποχής Άσαντ, ο οποίος διέφυγε από την Αυστρία αφού καταδικάστηκε σε 8 χρόνια κάθειρξη για κακοποίηση κρατουμένων για να επιστρέψει στη γενέτειρά του στη νότια Συρία.

Ο αντισυνταγματάρχης Μούσαμπ Αμπού Ρούκμπα καταδικάστηκε τον Ιούλιο από δικαστήριο της Βιέννης για πρόκληση σωματικών βλαβών, εξαναγκασμό και σεξουαλική επίθεση εναντίον κρατουμένων αντιπάλων του πρώην προέδρου Άσαντ όταν ήταν επικεφαλής του τμήματος ποινικών ερευνών της αστυνομίας στην πόλη Ράκα για περισσότερο από μια δεκαετία.

Ο ίδιος είχε δηλώσει αθώος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.