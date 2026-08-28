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Ένταση σημειώθηκε την Πέμπτη στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακο στη βόρεια Αφρική, όταν διαδηλωτές πυρπόλησαν καταυλισμό στον οποίο διέμεναν πρόσφυγες και μετανάστες, ζητώντας την επιστροφή τους στο Μαρόκο.

Σε βίντεο από την παραλία Μπενίτεθ, όπου οι μετανάστες είχαν εγκατασταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καταγράφονται πολίτες να πετούν επανειλημμένα διάφορα αντικείμενα στις φλόγες.

Η αστυνομία παρενέβη προκειμένου να κρατήσει σε απόσταση τις δύο πλευρές, ενώ οι μετανάστες απομακρύνθηκαν από το σημείο και αναζήτησαν καταφύγιο σε κοντινή προβλήτα.

Είχε προηγηθεί προσπάθεια διαδηλωτών να εμποδίσουν τη διέλευση οχημάτων του ισπανικού Ερυθρού Σταυρού, τα οποία μετέφεραν νερό και τρόφιμα στους μετανάστες.

Χιλιάδες οι μετανάστες

Ως και 80.000 μετανάστες εκτιμάται πως μπήκαν στη Θέουτα από το Μαρόκο μαζικά στα τέλη Ιουλίου, πολλοί κολυμπώντας. Τουλάχιστον 96 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κατά επίσημα δεδομένα.

Οι περισσότεροι οδηγήθηκαν πίσω στο Μαρόκο τις ημέρες που ακολούθησαν, όμως αρκετές χιλιάδες παραμένουν στη Θέουτα.

Η συντηρητική αντιπολίτευση –τόσο το Λαϊκό Κόμμα (PP, δεξιά) όσο και το Vox (άκρα δεξιά) αναφέρονται σε «εισβολή»– απαιτεί να επαναπροωθηθούν όλοι. Ωστόσο διεθνείς συμφωνίες και αποφάσεις της ισπανικής δικαιοσύνης απαγορεύουν τις μαζικές επαναπροωθήσεις, απαιτούν κάθε υπόθεση να εξετάζεται χωριστά.

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δικαιούνται ειδική προστασία. Ανάμεσα στους μετανάστες στη Θέουτα πιστεύεται πως είναι 1.500 παιδιά και έφηβοι, με 500 να θεωρούνται εξαιρετικά ευάλωτοι, κυρίως κορίτσια, που αναμένεται να μεταφερθούν στην ηπειρωτική Ισπανία.

Πίεση στην κυβέρνηση

Η κυβέρνηση της κεντροαριστεράς υπό τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ έχει βρεθεί αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση εξαιτίας της κρίσης, καθώς η αντιπολίτευση καταγγέλλει σε υψηλούς τόνους πως έμεινε άπρακτη, πως εγκατέλειψε τους κατοίκους στη Θέουτα.

Η κυβέρνηση των σοσιαλιστών (PSOE) επικρίνεται εξάλλου για αντιφάσεις ως προς το εάν οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί.

Η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες δήλωσε ότι η CNI, η υπηρεσία πληροφοριών που αναφέρεται στην ίδια, προειδοποίησε μια ημέρα πριν από την μαζική προσπάθεια μεταναστών να μπουν στη Θέουτα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα και άλλα μέλη της κυβέρνησης αντιτείνουν πως δεν υπήρξε προειδοποίηση για τις διαστάσεις της κρίσης.

Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ αναμένεται να εκφραστεί για το θέμα, που προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις, στο ισπανικό κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα.