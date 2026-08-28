Ένταση σημειώθηκε την Πέμπτη στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακο στη βόρεια Αφρική, όταν διαδηλωτές πυρπόλησαν καταυλισμό στον οποίο διέμεναν πρόσφυγες και μετανάστες, ζητώντας την επιστροφή τους στο Μαρόκο.

Σε βίντεο από την παραλία Μπενίτεθ, όπου οι μετανάστες είχαν εγκατασταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καταγράφονται πολίτες να πετούν επανειλημμένα διάφορα αντικείμενα στις φλόγες.

VIDEO | El grupo de manifestantes que esta tarde ha impedido la entrada de un camión de Cruz Roja en la playa del Trampolín, en Ceuta, con comida para los migrantes, ha incendiado dos sombrillas de paja en otro pequeño campamento junto a otra playa adyacente y contigua a la… pic.twitter.com/al0jzgxFij — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 27, 2026

Η αστυνομία παρενέβη προκειμένου να κρατήσει σε απόσταση τις δύο πλευρές, ενώ οι μετανάστες απομακρύνθηκαν από το σημείο και αναζήτησαν καταφύγιο σε κοντινή προβλήτα.

Vídeos de ahora mismo en Ceuta:



Los invasores empiezan a tirar piedras a los manifestantes ceutíes y estos proceden a destrozar sus asientos en las playas.



La gente está muy muy cansada y la cosa se pone cada vez peor. pic.twitter.com/ik1lU1uYBq — Salva Ortega (@_SalvaOrtega) August 27, 2026

Είχε προηγηθεί προσπάθεια διαδηλωτών να εμποδίσουν τη διέλευση οχημάτων του ισπανικού Ερυθρού Σταυρού, τα οποία μετέφεραν νερό και τρόφιμα στους μετανάστες.

🚩 Se han vivido momentos de verdadera tensión en la playa de Benítez, se ha prendido fuego en el asentamiento de inmigrantes.#Ceuta #Inmigración #FronteraSur pic.twitter.com/jQx3OS4mU5 — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) August 27, 2026

Χιλιάδες οι μετανάστες

Ως και 80.000 μετανάστες εκτιμάται πως μπήκαν στη Θέουτα από το Μαρόκο μαζικά στα τέλη Ιουλίου, πολλοί κολυμπώντας. Τουλάχιστον 96 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κατά επίσημα δεδομένα.

Οι περισσότεροι οδηγήθηκαν πίσω στο Μαρόκο τις ημέρες που ακολούθησαν, όμως αρκετές χιλιάδες παραμένουν στη Θέουτα.

Η συντηρητική αντιπολίτευση –τόσο το Λαϊκό Κόμμα (PP, δεξιά) όσο και το Vox (άκρα δεξιά) αναφέρονται σε «εισβολή»– απαιτεί να επαναπροωθηθούν όλοι. Ωστόσο διεθνείς συμφωνίες και αποφάσεις της ισπανικής δικαιοσύνης απαγορεύουν τις μαζικές επαναπροωθήσεις, απαιτούν κάθε υπόθεση να εξετάζεται χωριστά.

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δικαιούνται ειδική προστασία. Ανάμεσα στους μετανάστες στη Θέουτα πιστεύεται πως είναι 1.500 παιδιά και έφηβοι, με 500 να θεωρούνται εξαιρετικά ευάλωτοι, κυρίως κορίτσια, που αναμένεται να μεταφερθούν στην ηπειρωτική Ισπανία.

🇪🇸 Ceuta, España | 🔴 AHORA: La Policía interviene en la playa del Trampolín y trata de echar a los manifestantes que prendieron fuego a varias cabañas de inmigrantes ilegales. https://t.co/FW2xFXLlPM pic.twitter.com/v8olXH1fp4 — 𝐄𝐥 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 (@ElImperialEsp) August 27, 2026

Πίεση στην κυβέρνηση

Η κυβέρνηση της κεντροαριστεράς υπό τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ έχει βρεθεί αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση εξαιτίας της κρίσης, καθώς η αντιπολίτευση καταγγέλλει σε υψηλούς τόνους πως έμεινε άπρακτη, πως εγκατέλειψε τους κατοίκους στη Θέουτα.

Η κυβέρνηση των σοσιαλιστών (PSOE) επικρίνεται εξάλλου για αντιφάσεις ως προς το εάν οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί.

Η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες δήλωσε ότι η CNI, η υπηρεσία πληροφοριών που αναφέρεται στην ίδια, προειδοποίησε μια ημέρα πριν από την μαζική προσπάθεια μεταναστών να μπουν στη Θέουτα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα και άλλα μέλη της κυβέρνησης αντιτείνουν πως δεν υπήρξε προειδοποίηση για τις διαστάσεις της κρίσης.

Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ αναμένεται να εκφραστεί για το θέμα, που προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις, στο ισπανικό κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα.