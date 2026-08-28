Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν από την άνοιξη τα περιστατικά πειρατείας στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από το Κέρας της Αφρικής, με τη δραστηριότητα των πειρατών να έχει πλέον ενισχυθεί σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, η οποία βασίζεται σε στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), τα περιστατικά έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό τους από το 2013.

Έχουν καταμετρηθεί τουλάχιστον 15 επιθέσεις από την αρχή της χρονιάς, με βάση στοιχεία από το ολοκληρωμένο παγκόσμιο σύστημα πληροφόρησης για τη ναυτιλία –τη βάση δεδομένων– του ΔΝΟ για τα συμβάντα από το 1994 στον Κόλπο του Άντεν, στην αραβική θάλασσα και στον Ινδικό ωκεανό, ως ακόμη και 2.000 χιλιόμετρα από τη Σομαλία.

Από το 2013, στην θαλάσσια περιοχή ανοικτά της χώρας δεν καταγράφονται πλέον παρά λιγοστές επιθέσεις πειρατών σε ετήσια βάση: πέντε το 2025. Αλλά πολλαπλασιάστηκαν το 2026, ειδικά στον Κόλπο του Άντεν, ανάμεσα στη Σομαλία και την Υεμένη, που συνδέει την Ερυθρά θάλασσα με τον Ινδικό ωκεανό. Έχουν καταγραφτεί οκτώ επιθέσεις στον τομέα αυτόν από τον Μάιο.

Πρόκειται για μια από τις πιο πολυάσχολες θαλάσσιες οδούς στην υφήλιο, ιδίως λόγω της παράλυσης στο στενό του Ορμούζ, συνέπειας του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση την 28η Φεβρουαρίου.

Η πιο σημαντική επίθεση φέτος έγινε την 21η Απριλίου, όταν περίπου τριάντα πειρατές, εφοδιασμένοι με τουφέκια εφόδου κι εκτοξευτήρες οπλοβομβίδων, εφόρμησαν εναντίον του Honour 25, πετρελαιοφόρου που πέρναγε βόρεια της Άιλ, παλιού αλιευτικού λιμανιού της Πούντλαντ, που έχει μετατραπεί σε εστία της πειρατείας της Σομαλία. Οι πειρατές πήραν ομήρους τα 17 μέλη του πληρώματος και συνεχίζουν ακόμη να έχουν στα χέρια τους το πλοίο μήκους 90 μέτρων.

Οι αριθμοί αυτοί πάντως δεν χωρούν σύγκριση με εκείνους του 2011, όταν είχε σημειωθεί η κορύφωση της πειρατείας στα νερά ανοικτά της Σομαλίας. Εκείνη τη χρονιά, όπως και τις δύο προηγούμενες, ο ΔΝΟ είχε καταγράψει περίπου 200 επιθέσεις εναντίον πλοίων.