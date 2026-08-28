Την Παρασκευή 28 Αυγούστου αναμένεται αίθριος καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές μπόρες. Ενισχύονται οι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και τη Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 19 έως 37 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 21 έως 35-37 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 23 έως 39 βαθμούς, στην Ήπειρο από 22 έως 38 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 22 έως 37-39 βαθμούς και τοπικά έως 40 βαθμούς, στα Επτάνησα από 24 έως 37 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 23 έως 30-34 βαθμούς, αλλά στη Ρόδο και την Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη τα 8 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.