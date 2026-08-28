Χρησιμοποιώντας τη λέξη «κλειδί» αξιοπιστία και αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας λαμβάνουν σάρκα και οστά, οδεύει ο πρωθυπουργός προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.

Άλλωστε, η ΔΕΘ θα αποτελέσει και την αφετηρία μιας μακράς προεκλογικής περιόδου με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027.

Αυτό επιχείρησε να στείλει ως μήνυμα μιλώντας στα εγκαίνια για την επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά αλλά και για τα έργα που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε περατώνονται στη Βόρεια Ελλάδα (flyover, ανάπλαση ΔΕΘ κ.ά.).

Μάλιστα, θέλοντας να καταδείξει την ουσία της πολιτικής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και για να προλάβει τους κομματικούς του αντιπάλους, υπογράμμισε ότι τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. «Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον, το κάνουμε γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας», είπε χαρακτηριστικά και επέμεινε ότι στόχος είναι οι καλύτερες μέρες για όλους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην περιοδεία του θα αναδείξει όσα έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα

Σήμερα, ο πρωθυπουργός θα περιοδεύσει σε Φλώρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, όπου και θα καταλήξει απευθυνόμενος στους πολίτες, αναδεικνύοντας όσα έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα αλλά και τις προτεραιότητες που θέτει για το επόμενο διάστημα.

«Το μέλλον της Βόρειας Ελλάδας είναι γεμάτο προοπτικές και η κυβέρνηση δεσμεύεται να φέρει ανάπτυξη και ευημερία σε κάθε γωνιά της πατρίδας», επισήμανε, αναδεικνύοντας το όραμα και την προσπάθειά του για μια συγκροτημένη και βιώσιμη ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα, με έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και δημιουργούν υποδομές για το μέλλον, ανατρέποντας δεκαετίες στασιμότητας και παραλείψεων.

Νεοδημοκρατική απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα

Τις επόμενες ημέρες και μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου, κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια θα επισκεφθούν 17 εκλογικές περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Άλλωστε, η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί περιοχή ειδικής στόχευσης για τη ΝΔ, καθώς εκεί βρίσκεται περίπου το 30% του εκλογικού σώματος και για το λόγο αυτό επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή συσπείρωση.

Ενδεικτικό της βαρύτητας που δίνουν στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι, για πρώτη φορά φέτος, σε κάθε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες θα βρίσκεται καθημερινά κλιμάκιο με επικεφαλής Υπουργούς, αντί του μοντέλου των τελευταίων ετών, με τον γραμματέα του κόμματος, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, να έχει καταρτίσει ένα δυναμικό πρόγραμμα το οποίο συνδυάζει τις επισκέψεις με θετικές ειδήσεις σε μια επιχείρηση εξωστρέφειας συνδυασμένη με έργα που είτε έχουν παραδοθεί είτε βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης με σαφές χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.