Ένα απίστευτο περιστατικό κατέγραψαν οι κάμερες σώματος αστυνομικών στην Οκλαχόμα Σίτι, όταν ένας γυμνός άνδρας επιτέθηκε εναντίον τους χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιο φλογοβόλο, την ώρα που οι αρχές επιχειρούσαν να πραγματοποιήσουν έξωση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Αυγούστου, ωστόσο το εντυπωσιακό βίντεο από τις bodycams των αστυνομικών δόθηκε στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Οκλαχόμα.

Man Attacks Sheriff's Deputies With Flamethrower



This video is from the Oklahoma County Sherriff’s Office — they were serving an eviction order and the guy inside used an improvised flame thrower on them.

Deputies say Darren Dunn rigged up an aerosol can and a lighter, and also… pic.twitter.com/8zhqKqHNGV — The World Watch ⛨ (@WorldWatchGoat) August 27, 2026

Οι αστυνομικοί είχαν φτάσει στο διαμέρισμα λίγο πριν από το μεσημέρι προκειμένου να εκτελέσουν εντολή έξωσης σε βάρος του ενοίκου, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 61χρονος Ντάρον Νταν. Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας είχε οχυρώσει την είσοδο του σπιτιού.

Υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας στέγασης ξεκλείδωσαν την πόρτα, ωστόσο αυτή δεν μπορούσε να ανοίξει εντελώς. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι πάνω της υπήρχαν συνδεδεμένα καλώδια, ενώ πίσω από αυτή είχε τοποθετηθεί ένα ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο, εμποδίζοντας την πρόσβαση.

Όταν τελικά κατάφεραν να μπουν στο σκοτεινό και γεμάτο αντικείμενα διαμέρισμα, ένας από τους αστυνομικούς εντόπισε τον Νταν να κάθεται σε ένα υπνοδωμάτιο.

Σύμφωνα με την αναφορά για το περιστατικό, ο 61χρονος ψέκασε αμέσως προς την κατεύθυνση ενός αστυνομικού και ενός υπαλλήλου ασφαλείας της υπηρεσίας στέγασης με ένα δοχείο αερολύματος και στη συνέχεια φέρεται να έβαλε φωτιά στο εύφλεκτο υλικό.

Το αποτέλεσμα ήταν μια μεγάλη πύρινη «γλώσσα» να ξεπηδήσει από το δωμάτιο και να καλύψει την είσοδο, όπως φαίνεται στα εντυπωσιακά πλάνα της κάμερας σώματος.

«Πίσω!», ακούγεται να φωνάζει ένας από τους αστυνομικούς, καθώς οι άνδρες των αρχών υποχωρούν για να απομακρυνθούν από τις φλόγες.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, η φωτιά εκτοξεύθηκε σε απόσταση περίπου 4,5 μέτρων προς την πλευρά ενός από τους αστυνομικούς, ο οποίος ανέφερε ότι αισθάνθηκε την «έντονη θερμότητα» που προκάλεσε.

Συναγερμός για ύποπτο αυτοσχέδιο μηχανισμό

Η επίθεση με τις φλόγες, ωστόσο, δεν ήταν το μοναδικό στοιχείο που προκάλεσε ανησυχία στις αρχές.

Καθώς οι αστυνομικοί απομακρύνονταν από το εσωτερικό του διαμερίσματος, εντόπισαν κοντά στον 61χρονο μια μπαταρία αυτοκινήτου πάνω στην οποία είχαν συνδεθεί καλώδια. Ένας ακόμη καλωδιωμένος μηχανισμός βρισκόταν κοντά στην κεντρική είσοδο.

«Το έχει συνδέσει με την μπαταρία!», ακούγεται να φωνάζει ένας αστυνομικός στο βίντεο.

«Όλοι έξω! Αυτοσχέδιος μηχανισμός! Βγείτε έξω!», προειδοποιεί αμέσως μετά ένας άλλος.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση για το περιστατικό, ο ύποπτος μηχανισμός αποτελούνταν από σειρές δοχείων βουτανίου και σπρέι καθαρισμού καρμπιρατέρ, τα οποία είχαν στερεωθεί μεταξύ τους με κολλητική ταινία και ήταν συνδεδεμένα με γυμνά καλώδια.

Μπροστά στον κίνδυνο, οι αρχές απομάκρυναν τους ενοίκους από τον τρίτο όροφο του κτιρίου, καθώς και από γειτονικούς ορόφους. Στο σημείο κλήθηκαν η ειδική ομάδα τακτικών επιχειρήσεων του γραφείου του σερίφη και πυροτεχνουργοί.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν αργότερα να αποσυνδέσουν με ασφάλεια τα καλώδια που οδηγούσαν στα δοχεία. Στη συνέχεια απομάκρυναν τον Νταν από το διαμέρισμα με το αναπηρικό του αμαξίδιο.

Οι πυροτεχνουργοί που εξέτασαν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό κατέληξαν ότι, με τον τρόπο με τον οποίο είχε κατασκευαστεί, ήταν απίθανο να προκαλέσει έκρηξη.

Εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη εξήγησε στο Fox News Digital ότι θα μπορούσε να προκληθεί σπινθήρας ή αύξηση της θερμοκρασίας σε περίπτωση που τα γυμνά καλώδια έρχονταν σε επαφή με τον πόλο της μπαταρίας του αυτοκινήτου. Ωστόσο, οι ειδικοί δεν εκτίμησαν ότι ο μηχανισμός μπορούσε να πυροδοτηθεί ως εκρηκτικός.

Σε νοσοκομείο ο 61χρονος

Μετά το τέλος της επιχείρησης, ο Νταν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για βετεράνους εξαιτίας προβλημάτων υγείας και της έντονης ψυχολογικής πίεσης που παρουσίαζε, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, σύμφωνα με την αναφορά των αρχών.

Σε βάρος του 61χρονου απαγγέλθηκαν κατηγορίες χωρίς να τεθεί υπό κράτηση, μεταξύ άλλων για επίθεση και πρόκληση σωματικής βλάβης με επικίνδυνο όπλο, κατοχή, χρήση, κατασκευή ή απειλή χρήσης εμπρηστικού ή εκρηκτικού μηχανισμού, καθώς και για παρεμπόδιση αστυνομικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη επισήμανε ότι οι διαδικασίες έξωσης μπορούν να είναι «ιδιαίτερα φορτισμένες συναισθηματικά» και ότι οι αστυνομικοί έρχονται δυστυχώς αντιμέτωποι με ακραίες αντιδράσεις σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

Όπως σημείωσε, το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε τέσσερα χρόνια μετά από άλλη επίθεση εναντίον αστυνομικών κατά τη διάρκεια παρόμοιας διαδικασίας έξωσης.