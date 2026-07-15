Υπάρχουν πρόσωπα που ταυτίστηκαν με ολόκληρες εποχές του ελληνικού κινηματογράφου. Η Μάρω Κοντού ανήκει αναμφίβολα σε αυτή την κατηγορία. Για πολλές γενιές θεατών, το όνομά της συνδέθηκε με ορισμένες από τις πιο αγαπημένες ελληνικές ταινίες, με χαρακτήρες που εξακολουθούν να προβάλλονται στην τηλεόραση και να παραμένουν αναγνωρίσιμοι δεκαετίες μετά την πρώτη τους εμφάνιση.

Πίσω όμως από τη λαμπερή εικόνα της μεγάλης πρωταγωνίστριας υπήρχε μια ζωή που ξεκίνησε με δυσκολίες, απώλειες και αγώνα για επιβίωση.

Η ιστορία της δεν αφορά μόνο μια επιτυχημένη καλλιτέχνιδα. Είναι η διαδρομή ενός κοριτσιού που μεγάλωσε χωρίς πατέρα, πάλεψε για να δημιουργήσει το δικό του μέλλον και κατάφερε να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής καλλιτεχνικής ζωής.

Η ορφάνια που καθόρισε τα πρώτα χρόνια της ζωής της

Η Μάρω Κοντού γεννήθηκε στην Αθήνα το 1934 και μεγάλωσε στο Κουκάκι. Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία ήρθε, όταν ήταν μόλις δύο ετών. Ο πατέρας της πέθανε από φυματίωση, αφήνοντας πίσω τη σύζυγό του και τα παιδιά τους σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή για την Ελλάδα.

«Δεν έχω καθόλου παιδικές αναμνήσεις. Ίσως επειδή στο σπίτι μου επικρατούσε πένθος. Μέχρι τα έξι μου, στο σπίτι μας υπήρχε μεγάλη δυστυχία. Μετά τον θάνατο του πατέρα μου, η μητέρα μου έκανε έναν δεύτερο γάμο. Ήταν ένας εξαιρετικός κύριος, ναυτικός. Στους οκτώ μήνες, τορπίλισαν το πλοίο του και χάθηκε. Πάνω που πήγαινα να αρθρώσω ξανά τη λέξη “μπαμπά“…», είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή της, στο περιοδικό Life&Style.

Από εκείνη τη στιγμή, η ανατροφή της πέρασε κυρίως στα χέρια των γυναικών της οικογένειας. Η μητέρα, η γιαγιά και οι υπόλοιπες συγγενείς αποτέλεσαν το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε.

Σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις της είχε περιγράψει εκείνα τα χρόνια ως μια περίοδο γεμάτη στερήσεις, αυστηρούς κανόνες και συνεχή προσπάθεια. Οι δυσκολίες της παιδικής ηλικίας διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα της και τη συνόδευσαν σε όλη την επαγγελματική της διαδρομή.

Ο χορός ήταν το πρώτο μεγάλο όνειρο

Πολύ πριν ασχοληθεί με την υποκριτική, η Μάρω Κοντού είχε αφιερωθεί στον χορό.

Φοίτησε στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης και οι δάσκαλοί της διέκριναν από νωρίς το ταλέντο και την πειθαρχία της. Η ίδια ονειρευόταν μια πορεία στον χώρο του χορού και όχι του θεάτρου ή του κινηματογράφου.

Οι επιδόσεις της ήταν τέτοιες ώστε εξασφάλισε υποτροφία για περαιτέρω σπουδές στο εξωτερικό. Η ζωή, ωστόσο, ακολούθησε διαφορετική πορεία.

Η φράση της γιαγιάς που δεν ξέχασε ποτέ

Το 1954 έγινε μέλος του Χορού Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου.

Η εξέλιξη αυτή, που για πολλούς θα αποτελούσε λόγο υπερηφάνειας, δεν αντιμετωπίστηκε θετικά από όλους μέσα στην οικογένειά της.

Η ίδια είχε αποκαλύψει ότι η γιαγιά της αντέδρασε έντονα όταν έμαθε πως η εγγονή της θα εργαζόταν στο θέατρο.

Η φράση που της απηύθυνε έμεινε χαραγμένη στη μνήμη της: «Φτου σου π…νάκι». Η συγκεκριμένη αντίδραση αντανακλούσε τις αντιλήψεις που επικρατούσαν σε μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας εκείνης της εποχής για το επάγγελμα της ηθοποιού. Παρά την απόρριψη, η νεαρή τότε Μάρω δεν εγκατέλειψε την επιλογή της.

Τα χρόνια στο Εθνικό Θέατρο

Από το 1954 έως το 1958 συμμετείχε στον Χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου. Η εμπειρία αυτή αποδείχτηκε καθοριστική για την εξέλιξή της.

Η καθημερινή επαφή με το αρχαίο δράμα, οι πρόβες και οι συνεργασίες με σημαντικές προσωπικότητες του θεάτρου λειτούργησαν ως ένα απαιτητικό σχολείο.

Κατά τη διάρκεια εκείνων των χρόνων γνώρισε τον Δημήτρη Χορν, έναν άνθρωπο για τον οποίο μίλησε πολλές φορές με ιδιαίτερο σεβασμό.

Η ίδια έχει αναφέρει ότι οι συμβουλές του επηρέασαν ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την καριέρα της.

Από το σανίδι στη μεγάλη οθόνη

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε να εμφανίζεται στον κινηματογράφο. Η πρώτη της ταινία, ήταν «Τα κίτρινα γάντια». Οι παραγωγοί και οι σκηνοθέτες διέκριναν γρήγορα ότι διέθετε στοιχεία που την ξεχώριζαν.

Η άνεση μπροστά στην κάμερα, η εκφραστικότητα και η δυνατότητα να κινείται με ευκολία ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα την έκαναν περιζήτητη.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

Οι μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες

Η φιλμογραφία της περιλαμβάνει δεκάδες ταινίες που εξακολουθούν να προβάλλονται μέχρι σήμερα. Συνεργάστηκε με κορυφαίους ηθοποιούς της εποχής και συμμετείχε σε παραγωγές που απέκτησαν διαχρονική αξία.

Ανάμεσα στις ταινίες που συνδέθηκαν με το όνομά της βρίσκονται:

Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα

Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη

Ο άνθρωπος που γύρισε από τη ζέστη

Οικογένεια Χωραφά

Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι

Η σωφερίνα

Ο φίλος μου ο Λευτεράκης

Τα κίτρινα γάντια

Η παρουσία της στις ταινίες αυτές συνέβαλε στη δημιουργία μιας καριέρας που ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια μιας συγκεκριμένης εποχής.

Η «Ελενίτσα» που πέρασε στην ιστορία

Αν υπάρχει ένας ρόλος με τον οποίο ταυτίστηκε απόλυτα, αυτός είναι αναμφίβολα ο χαρακτήρας της «Ελενίτσας» στην ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα». Στο πλευρό του Γιώργου Κωνσταντίνου, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Γιώργου Τζαβέλλα, η ηθοποιός συμμετείχε σε μία από τις πιο εμβληματικές δημιουργίες του ελληνικού σινεμά.

Η ερμηνεία της ως μια γυναίκα που διεκδικεί τη θέση της και επαναστατεί απέναντι στα κατεστημένα της εποχής άφησε εποχή. Οι ατάκες, οι συγκεκριμένες σκηνές και η δυναμική ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές μετέτρεψαν την ταινία σε ένα διαχρονικό σημείο αναφοράς της ελληνικής ποπ κουλτούρας, με τον ρόλο αυτό να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στην καριέρα της.

Η συνεργασία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα

Ιδιαίτερη θέση στην καριέρα της κατέχει η συνεργασία της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Οι δύο ηθοποιοί εμφανίστηκαν μαζί σε πολλές επιτυχημένες παραγωγές και αποτέλεσαν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά δίδυμα της εποχής, ενώ έκαναν μαζί 13 ελληνικές ταινίες.

Η χημεία τους επί της οθόνης συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχία αρκετών ταινιών που παραμένουν δημοφιλείς μέχρι σήμερα.

Το θέατρο παρέμεινε η μεγάλη της αγάπη

Παρά την επιτυχία στον κινηματογράφο, η Μάρω Κοντού δεν εγκατέλειψε ποτέ το θέατρο.

Συμμετείχε σε πλήθος παραστάσεων, συνεργάστηκε με σημαντικούς θιάσους και πρωταγωνίστησε σε έργα διαφορετικών ειδών.

Η παρουσία της στο σανίδι παρέμεινε σταθερή επί δεκαετίες, γεγονός που της επέτρεψε να διατηρήσει μια συνεχή επαφή με το κοινό.

Οι δύο γάμοι και οι μεγάλες σχέσεις της ζωής της

Η προσωπική ζωή της απασχόλησε κατά καιρούς τον Τύπο, αν και η ίδια απέφευγε να μιλά συχνά για τα προσωπικά της. Ο πρώτος της γάμος ήταν με τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ, Αριστείδη Καρύδη Fuchs.

Οι δυο τους είχαν μακροχρόνια σχέση πριν παντρευτούν το 1960. Χρόνια αργότερα η ίδια είχε παραδεχτεί: «Πιστεύω ότι ο πιο δυνατός μου έρωτας, που με πόνεσε κιόλας, ήταν με τον Αριστείδη Καρύδη Fuchs».

Η σχέση τους πέρασε από δύσκολες περιόδους και τελικά οδηγήθηκε σε χωρισμό. Σε άλλη συνέντευξή της είχε δηλώσει:

«Μόλις έγινα γνωστή ηθοποιός και νοικοκυρούλα και χαλάρωσα, μου βάρεσε ένα ωραίο κερατάκι. Το πήρα χαμπάρι και δεν το σήκωσα. Νόμιζα ότι ήταν το πρώτο, αλλά είχε φοβερό σουξέ στις γυναίκες. Χωρίσαμε, παραμείναμε όμως πάντα φίλοι».

Η σχέση του Καρύδη Fuchs με την Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε συζητηθεί έντονα εκείνη την εποχή.

Η Μάρω Κοντού είχε τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα, λέγοντας:

«Η Βουγιουκλάκη έκανε σχέση με τον Αριστείδη, αλλά είχαμε απομακρυνθεί, ήμασταν όμως ακόμη παντρεμένοι. Όταν μου είπε ο Αριστείδης ότι έκανε σχέση με την Αλίκη, στην αρχή ένιωσα περίεργα και πέρασα δύσκολα».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε δηλώσει:

«Παρόλο που η Αλίκη είναι πάρα πολύ γοητευτική γυναίκα, εγώ δεν θα τη θεωρούσα ποτέ επικίνδυνη. Και σημειώστε αυτό που θα σας πω. Αν εγώ θέλω να κρατήσω έναν άντρα, είμαι απολύτως σίγουρη ότι δεν πρόκειται να μου τον πάρει καμία άλλη».

Παρά τον χωρισμό, η σχέση της με τον Καρύδη Fuchs δεν διακόπηκε ποτέ ουσιαστικά. Διατήρησαν στενή φιλία μέχρι το τέλος της ζωής του και η ίδια βρέθηκε δίπλα του στα τελευταία χρόνια του.

Ο δεύτερος γάμος της ήταν με τον επιχειρηματία Γιώργο Μπαλόπουλο. Και αυτή η σχέση ολοκληρώθηκε με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο η ηθοποιός μιλούσε πάντοτε με σεβασμό για τους ανθρώπους που πέρασαν από τη ζωή της.

Η απόφαση να μην αποκτήσει παιδιά

Η Μάρω Κοντού δεν απέκτησε παιδιά. Για το θέμα αυτό τοποθετήθηκε αρκετές φορές στις συνεντεύξεις της. Η ίδια είχε εξηγήσει ότι οι συνθήκες της εποχής, οι επαγγελματικές απαιτήσεις και οι επιλογές που έκανε στη ζωή της συνέβαλαν σε αυτή την εξέλιξη. Δεν αντιμετώπισε ποτέ το ζήτημα με δραματικό τρόπο και συνήθιζε να μιλά γι’ αυτό με ειλικρίνεια.

Η ενασχόληση με την πολιτική

Η δραστηριότητά της δεν περιορίστηκε μόνο στον χώρο της τέχνης. Η Μάρω Κοντού εξελέγη βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και υπηρέτησε επίσης ως δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων.

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής της παρουσίας ασχολήθηκε κυρίως με ζητήματα πολιτισμού και κοινωνικής πολιτικής.

Η τηλεόραση και οι νεότερες γενιές

Στα επόμενα χρόνια συνέχισε να εργάζεται στην τηλεόραση, συμμετέχοντας σε δημοφιλείς σειρές. Με αυτόν τον τρόπο ήρθε σε επαφή και με νεότερες γενιές τηλεθεατών, οι οποίοι τη γνώρισαν πέρα από τις ασπρόμαυρες ταινίες που την καθιέρωσαν.

Η παρουσία της στη μικρή οθόνη αποτέλεσε ακόμα ένα κεφάλαιο μιας πορείας που ξεπέρασε τις επτά δεκαετίες, ξεκινώντας από τα πρώτα χρόνια της ελληνικής τηλεόρασης. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 συμμετείχε στη σειρά «Χαρούμενη Κυριακή» (1972, ΕΙΡΤ), ενώ ακολούθησε η πολυετής παρουσία της στο θρυλικό «Λούνα Παρκ» (1974-1981, ΕΙΡΤ). Κατά τη διάρκεια της ίδιας δεκαετίας, το τηλεοπτικό κοινό την είδε επίσης στις παραγωγές «Ένοχοι» (1977, ΕΡΤ), «Τρεις στο γύρο» (1978, ΥΕΝΕΔ) και «Η μεγάλη παρέλαση» (1979-1980, ΕΡΤ).

Η πορεία της συνεχίστηκε και στα χρόνια του 1980, με ρόλους στο «Έγκλημα στο Ψυχικό» (1981, ΥΕΝΕΔ), στο «Το πάθος» (1984, ΕΤ2), καθώς και σε τηλεοπτικά προγράμματα αφιερωμένα στο θέατρο ποικιλιών, όπως η «Βραδιά επιθεώρησης» (1984, ΕΡΤ) και η «Επιθεώρηση» (1989-1990, ΕΤ1).

Με την έλευση της ιδιωτικής τηλεόρασης, η ηθοποιός εντάχθηκε στο καστ γνωστών σειρών, όπως ο «Άγγελος κατά λάθος» (1990, ANT1), η «Οικογένεια Καζίνο» (1991-1992, ANT1) και η παραγωγή «Μια απίθανη γιαγιά» (1991-1992, ΕΤ2). Από τις πιο χαρακτηριστικές της εμφανίσεις εκείνης της περιόδου ήταν στις επιτυχίες «Και οι τέσσερις ήταν υπέροχες» (1992-1994, Mega) και «Αραχτοί και λάιτ» (1994-1995, ΑΝΤ1).

Μετά από σημαντική αποχή, η επιστροφή της στη μυθοπλασία έγινε μέσα από την καθημερινή δραματική σειρά «Η Γη της Ελιάς» (2021-2026, Mega), όπου η συμμετοχή της ανανέωσε τους δεσμούς της με τους τηλεθεατές.

Μια διαδρομή που κράτησε πάνω από 70 χρόνια

Η ιστορία της Μάρως Κοντού ξεκινά από ένα παιδί που έχασε τον πατέρα του στα δύο του χρόνια και μεγάλωσε μέσα σε δύσκολες συνθήκες στο Κουκάκι. Περνά από τη σχολή χορού, το Εθνικό Θέατρο, τις μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, τις θεατρικές σκηνές, την πολιτική και την τηλεόραση.

Η πορεία της συνδέθηκε με μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές της ελληνικής ψυχαγωγίας και με πρόσωπα που καθόρισαν τον πολιτισμό της μεταπολεμικής Ελλάδας. Για περισσότερες από επτά δεκαετίες παρέμεινε παρούσα στον δημόσιο βίο, γράφοντας ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.

Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, με την είδηση του θανάτου της να γίνεται γνωστός σήμερα, 15 Ιουλίου 2026.